  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Nûçeyên Taybet

“Fermandarê Qeregeha Xatemul-Enbiya: Artêşa sîyonîst divê êrîşên xwe yên li ser Libnanê rawestîne”

7 June 2026 - 23:30
News ID: 1824002
Source: kmr.abna24.com
“Fermandarê Qeregeha Xatemul-Enbiya: Artêşa sîyonîst divê êrîşên xwe yên li ser Libnanê rawestîne”

“Fermandarê Qeregeha Xatemul-Enbiya (s.x) ragihand: Me berê hişyarî dabû ku eger tawanên li Dahiya ya Beyrûtê zêde bibin, em ê armancên li ser xaka dagirkirî bikin hedefa êrîşên xwe.”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Fermandarê Qeregeha Navendî ya Xatemul-Enbiya (S), Serdar Ebdullahî, bi peyamekê destpêkirina operasyona bersivdayîna Îranê li dijî tawanên rejîma sîyonîst ên li Dahiya ya Beyrûtê ragihand.

Fermandarê Qeregeha Xatemul-Enbiya tekez kir ku artêşa sîyonîst divê êrîşên xwe yên li ser başûrê Libnanê û Dahiya rawestîne û hişyarî da ku di rewşa berdewamkirina êrîşan an jî bersivdayîna wan a li dijî çalakiya Îranê de, ew ê bi derbeyên pir dijwartir û poşmaneker re rûbirû bimînin.

Naveroka peyamê wiha ye:

«Rejîma dagirker a sîyonîst bi binpêkirina dubare ya agirbestê û bi piştgiriya Amerîkaya tawankar û bêdengiya civaka navneteweyî, roj bi roj tawanên xwe yên li dijî gelê bindest ê Libnanê zêde dike û bi bikaranîna çekên qedexekirî, di nav de bombeyên fosforê, tawanên şer dike.

Tevî hişyariyên berê yên Komara Îslamî ya Îranê, rejîma zarokkuj a sîyonîst bi derbaskirina hemû xetên sor û zêdekirina êrîşên li ser başûrê Libnanê, Dahiya ya Beyrûtê kiriye armanc.

Me berê hişyarî dabû ku eger tawanên li Dahiya ya Beyrûtê berfireh bibin, em ê armancên li ser xaka dagirkirî bikin hedefa êrîşên xwe.

Divê artêşa sîyonîst êrîşên xwe yên li ser başûrê Libnanê û Dahiya rawestîne. Eger êrîşên xwe li wî herêmî zêde bikin an jî bersiva çalakiya Îranê bidin, ew ê bi derbeyên dijwartir û poşmaneker re rûbirû bimînin û em ê êrîşên wêranker li dijî rejîmê û piştevanên wê dest pê bikin.»

.............................

Dawiya peyamê/

Etîket

Artêşa Siyonîst

Lubnan

Qarargeha Navendî ya Xatemul Enbiya (s.x.a)

Serdar Abdullahî

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha