“Fermandarê Qeregeha Xatemul-Enbiya: Artêşa sîyonîst divê êrîşên xwe yên li ser Libnanê rawestîne”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Fermandarê Qeregeha Navendî ya Xatemul-Enbiya (S), Serdar Ebdullahî, bi peyamekê destpêkirina operasyona bersivdayîna Îranê li dijî tawanên rejîma sîyonîst ên li Dahiya ya Beyrûtê ragihand.
Fermandarê Qeregeha Xatemul-Enbiya tekez kir ku artêşa sîyonîst divê êrîşên xwe yên li ser başûrê Libnanê û Dahiya rawestîne û hişyarî da ku di rewşa berdewamkirina êrîşan an jî bersivdayîna wan a li dijî çalakiya Îranê de, ew ê bi derbeyên pir dijwartir û poşmaneker re rûbirû bimînin.
Naveroka peyamê wiha ye:
«Rejîma dagirker a sîyonîst bi binpêkirina dubare ya agirbestê û bi piştgiriya Amerîkaya tawankar û bêdengiya civaka navneteweyî, roj bi roj tawanên xwe yên li dijî gelê bindest ê Libnanê zêde dike û bi bikaranîna çekên qedexekirî, di nav de bombeyên fosforê, tawanên şer dike.
Tevî hişyariyên berê yên Komara Îslamî ya Îranê, rejîma zarokkuj a sîyonîst bi derbaskirina hemû xetên sor û zêdekirina êrîşên li ser başûrê Libnanê, Dahiya ya Beyrûtê kiriye armanc.
Me berê hişyarî dabû ku eger tawanên li Dahiya ya Beyrûtê berfireh bibin, em ê armancên li ser xaka dagirkirî bikin hedefa êrîşên xwe.
Divê artêşa sîyonîst êrîşên xwe yên li ser başûrê Libnanê û Dahiya rawestîne. Eger êrîşên xwe li wî herêmî zêde bikin an jî bersiva çalakiya Îranê bidin, ew ê bi derbeyên dijwartir û poşmaneker re rûbirû bimînin û em ê êrîşên wêranker li dijî rejîmê û piştevanên wê dest pê bikin.»
.............................
Dawiya peyamê/
Etîket
Artêşa Siyonîst
Lubnan
Qarargeha Navendî ya Xatemul Enbiya (s.x.a)
Serdar Abdullahî
Your Comment