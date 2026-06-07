“Dûrxistina nişka ve ya cîgirê Mossadê ji aliyê serokê nû yê vê saziyê ve, bû sedema nîqaşan”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navnetewî ya Ehlê Beyt (S.X) – ABNA – Di daxuyaniyeke fermî de ku ji aliyê nivîsgeha serokwezîrê Îsraîlê ve bi navê Mossad hatiye weşandin, hatiye ragihandin ku ev ji kar avêtin di çarçoveya planên Gofmen ji bo avakirina tîmeke rêveberiyê ya nû li serê saziya îstixbaratê ya Îsraîlê pêk hatiye. Li gorî vê daxuyaniyê, serokê nû yê Mossadê dixwaze kesekî din ji nav xwe yê vê saziyê wekî cîgirê nû tayîn bike, da ku di rûbirûbûna dijwariyên ewlehiyê yên salên pêş de pê re hevkariyê bike.
Çavkaniyên agahdar ji medyaya îbranî re gotine ku cîgirê ji kar avêtî, ji hevalên nêzik ên “Dawid Barnea”, serokê berê yê Mossadê, bûye û tewra wekî vebijarkeke potansiyel ji bo cîgiriya wî jî dihat nîqaşkirin. Barnea bi gotina çavkaniyan, bi tayînkirina Gofmen, yê ku berê sekreterê leşkerî yê Binyamîn Netanyahu bûye, raber bûye û hewil daye ku cîgirê xwe wekî serokê paşerojê yê Mossadê pêşkêş bike; lê di dawiyê de Netanyahu Gofmen ji bo vê postê hilbijartiye.
Li gorî van raportan, cîgirê ji kar avêtî, zêdeyî 22 salan ezmûna xebatê di operasyonên veşartî de heye û birêveberiya çend beşên operasyonel ên Mossadê kiriye. Her wiha, çend caran Xelata Ewlehiyê ya Îsraîlê wergirtiye û ew ji berpirsên dosyeya hewildanên Mossadê ji bo qelskirin an jî hilweşandina rejîma Îranê bûye; hewildaneke ku li gorî raportên medyaya îbranî bi encam nebûye.
Di heman demê de, hin çavkaniyên di nav Mossadê de ji leza biryara serokê nîşan daye ji bo ji kar avêtina cîgirê xwe rexne kirine. Li gorî van çavkaniyan, Gofmen ji ber paşxaneya xwe ya bi piranî leşkerî, ezmûna îstixbaratî ya tixûbdar heye û baştir bû ku ji bo heyamekê veguherînê ji ezmûna cîgirê berê ji bo birêvebirina dosyeyên hesas û parastina domdariya operasyonel di saziya îstixbarata derve ya Îsraîlê de bikar bînin.
...............
Dawiya peyam
Etîket:
Mossad, Îsraîl, Rejîma Siyonîst, Medyaya Îbranî
Your Comment