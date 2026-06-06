Dadgeha Kuweytî “Zeyneb Deştî” pêşkêşkara Kewîtî bi tohmeta hevxemiya bi Îranê re, bi girtinê ceza kir

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlibeyt (s.x) ـ ABNA ـSaziya dadwerî ya Kuweytê pêşkêşkara televizyonê ya wî welatî «Zeyneb Deştî» bi sedema ya ku wekî «hevxemiya bi Îranê re» tê binavkirin, bi sê salan girtinê ceza kir.
Li gorî nûçeya şebekeya El‑Ehed a Iraqê, ev hikim ji ber şîroveyên kesane yên Deştî di medyayên civakî de li ser êrişa li dijî Îranê hatiye dayîn.
Malpera Qahîre 24 jî di vê derbarê de nivîsand: Dadgeha cinayî ya Kuweytê berê xwe dabû ku derbarê «Zeyneb Deştî» û «Helîme Bolend», du çalakvanên medyayî yên bi tawanbara hevxemiya bi Îranê re, hikim neke.
Dadgehê ji wan xwestibû ku wan peyaman (twîtan) ên ku derbarê şehîdkirina Hezretî Ayetullah Xaminêyî, rêberê şehîd ê Komara Îslamî ya Îranê de belav kiribûn, jê bibin û soza reftarbaşiyê bidin.
Lêbelê, dadgeha temyîzê hikmê li dijî Zeyneb Deştî erê kir û ew bi sê salan girtinê ceza kir.
………
Dawiya peyamê/
Your Comment