Mûşek ji Îranê ber bi herêmên bakur ên dagirkirî ve hat avêtin/Bersiva tund li dijî binpêkirina agirbestê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Artêşa rejîma Siyonîst çend hûrdem berê ji êrîşên fûzeyî yên Îranê li deverên dagîrkirî agahdarî daye.
Artêşa rejîma dagîrker îdia kiriye ku pergala parastinê ya vî rejîmê li hemberî tehdîdê li ber berhingarîyê ye.
Her wiha hin çavkaniyên cihû (Îbranî) ragihandine ku li bajarên Hayfa û Nazaretê dengê teqînê hatiye bihîstin.
Ev operasyona cezakarî ji aliyê hêzên çekdar ên Îranê ve piştî wê yekê hatiye kirin ku rejîma Siyonîst bi piştgiriya tam a Amerîkayê, agirbesta li eniya Libnanê de hatibû çêkirin, car bi car binpê kir.
..................................
Dawiya peyam /
Etîket: Îran, Rejîma Siyonîst, Êrîşa fûzeyî, Bakurê Herêmên Dagîrkirî, Binpêkirina Agirbestê
Your Comment