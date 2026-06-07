"Xwepêşandanên piştgirên Filistînê li dijî hinardekirina çekan ji Almanyayê bo rejîma Siyonîst"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Çalakvanên piştgirê Filistînê bi lidarxistina civîn û xwepêşandan li bajarên Munich û Unna, li dijî piştgiriya leşkerî ya Almanyayê ji rejîma Siyonîst û hinardekirina çekan ji aliyê vê welatî ve protesto kirin.
Van çalakvanan bi rêxistina xwepêşandanên protestoyî li Munîx û Unna, merasîma Roja Hêzên Çekdar ên Almanyayê têk dan. Xwepêşanderan li dijî piştgiriya leşkerî ya Almanyayê ji rejîma Israîlê û hinardekirina çekan ji vê welatî re deng bilind kirin.
Rêxkerên van xwepêşandanan roja Şemiyê (16ê Hezîranê) di daxuyaniyekê de gotin: "Piştgirên kampanyaya 'Li dijî qirkirina komî bi awayekî aştiyane' îro, di heman demê de bi Roja Hêzên Çekdar ên Almanyayê re, li Unna û Munîx xwepêşandanên aştiyane li dar xistin."
Wan her weha ragihand ku piraniya amûr û alavên leşkerî yên ku di vê merasîmê de hatine nîşandan ji aliyê Rheinmetall ve hatine çêkirin; şîrketeke almanî ya hilberînera alavên berevaniyê ku çek û cebilxane ji rejîma Israîlê re peyda dike. Li gorî wan, ev şîrket di meha Tîrmehê de dixwaze fabrîqayeke nû li navenda Berlin veke.
Vîdyoyên ku li ser torên civakî hatine belavkirin nîşan didin ku hin çalakvan çûne ser tanke û pankartek bi nivîsa "Qirkirina komî bi çekên Almanî" nîşan dane.
Yek ji van çalakvanan ku navê wî Hans bû, got armanca van protestoyan kişandina bala raya giştî ye bo bikaranîna çekên çêkirî yên Almanyayê di pevçûnên derveyî vê welatî de.
Hans got: "Di Roja Hêzên Çekdar ên Almanyayê de, çek û amûrên leşkerî têne pêşandan. Leşkerê Almanyayê tê pesindan û amûrên kuştinê tên sitayîşkirin. Di heman demê de, heman van çekan ku îro li vir tên nîşandan, bo kuştinê bo welatên din tên hinartin."
Wî zêde kir: "Hikûmeta federal a Almanyayê û pîşesaziya çekan a vê welatî bi peydakirin û firotina çekan ji kabîneya rejîma Siyonîst re, di her kiryarek ku ev rejîm pêk tîne de hevpar û alîkar in."
..............
Dawiya peyamê
Your Comment