4 leşkerên siyonîst li başûrê Lubnanê birîndar bûn

Ajansa Nûçeyan a Ehl-ul-Beyt (s.x) — ABNA —Artêşa rejîma siyonîst mikur hat ku di encama êrîşeke dronî de li başûrê Lubnanê, 4 leşkerên wê yên rezerv birîndar bûne.
Li gorî raportên medyayên îsraîlî, ev bûyer roja derbasbûyî qewimiye, dema ku drona teqemenî ya Hizbullahê li koma leşkerên rezerv ên artêşa dagîrker xistiye.
Zêdebûna windahiyên artêşa siyonîst
Ev bûyer di demekê de ye ku duh artêşa Îsraîlê ragihandibû ku di du bûyerên cuda de li başûrê Lubnanê, efserek û leşkerek hatine kuştin.
Li gorî raporta Radyoya Artêşa Îsraîlê, ji dema ragihandina agirbestê ve, 18 leşkerên vê rejîmê di pevçûnên li gel Hizbullahê û di êrîşên li navçeyên sînorî de hatine kuştin.
Belavkirina dîmenên operasyonê
Hizbullahê bi belavkirina dîmenên vîdyoyî, operasyonên xwe yên leşkerî li dijî artêşa dagîrker li başûrê Lubnanê nîşan da. Di van dîmenan de tê dîtin ku Hizbullah bi bikaranîna dronên întiharî (êrîşkar), derbên giran li hêzên Îsraîlê dixe.
Ev pêşketin bûne sedema aloziya navxweyî û tirsê li ser desthilatdarên Tel-Avîvê, ji ber ku Hizbullah bi van taktîkên nû, berevaniya artêşa siyonîst têk biriye.
……………..
Dawiya Peyam.
Etîket: Hizbullah | Başûrê Lubnanê | Artêşa Îsraîlê | Drona Întiharî | Windahiyên Siyonîst
Your Comment