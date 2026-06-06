Hêzên Sepahan li cihên leşkerî yên Amerîkî li deverên Kendava Farisî danîn

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Sernivîs: Sipaha Pasdaran di bersiva êrîşa li ser giravên Îranê de, baregehên Amerîkayê li Kuwêt û Behreynê hedef girtin
Sipaha Pasdaran a Komara Îslamî ya Îranê bi daxuyaniyekê ragihand ku di bersiva êrîşên artêşa Amerîkayê ya li ser giravên Sîrîk û Qişm (li başûrê Îranê), baregehên leşkerî yên Amerîkayê yên li deverê bi mûşekên Hêzên Hewayî-Fezaî hatine armanckirin.
Hûrgiliyên bûyerê
Di daxuyaniyê de hatiye diyarkirin ku di saet 01:30’ê berbangê (bi dema herêmî) de, çar tankerên petrolê bi handan û rêberiya hêzên Amerîkayê, bêyî pabendbûna bi rêgezên navneteweyî û tevî hişyariyên dubare yên Hêzên Deryayî yên Supaya Pasdaran, hewl dan bi awayekî neyasayî ji Tengava Hurmuz derkevin. Di encamê de, hêzên Îranî yek ji tankeran rawestandin û yên din neçarî vegerê kirin.
Operasyona bersivdayînê
Sipaha Pasdaran bal kişand ser wê yekê ku di saet 02:30’ê berbangê de, dronên Amerîkî bircên ragihandinê yên li giravên Qişm û Sîrîkê bi du mûşekan hedef girtine. Wekî bersivek rasterast a vê êrîşê, Hêzên Hewayî-Fezaî yên Supaya Pasdaran du baregehên hewayî yên Amerîkayê li Kuwêtê (Baregeha Elî El-Salim) û her wiha dezgehên stratejîk ên Filoteya Pêncem a Amerîkayê li Behreynê kirin armanc.
Hişyariya dawî
Di daxuyaniya fermî ya Supaya Pasdaran de hişyariyek tund hat dayîn:
“Em hişyariyê didin dijminê dagirker ku eger ev kiryarên dijminane dubare bibin, bersiva me ya paşerojê dê ne sînordar be. Hûn dê bi temamî berpirsiyarê encamên girtina Tengava Hurmuz li hemberî hinartina petrol û gazê bin.”
…………….
Dawiya Peyam/
Your Comment