  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Nûçeyên Taybet

Li Tehran û çend bajarên Îranê dengê teqînan hat bihîstin

8 June 2026 - 09:53
News ID: 1824177
Source: kmr.abna24.com
Li Tehran û çend bajarên Îranê dengê teqînan hat bihîstin

Dengê teqînên giran li Tehran, Îsfehan û Tewrezê hatin bihîstin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Çavkaniyên medyayî ragihandin ku li paytexta Îranê, Tehranê, dengê çend teqînên giran hatine bihîstin.

Herwiha, medyayên herêmî rapor didin ku dengê teqînên giran li bajarên Îsfehan û Tewrezê jî hatine bihîstin.

Ji aliyekî din ve, Kanala 14 a rejîma Îsraîlê ragihand ku balafirên şer ên vê rejîmê dest bi operasyoneke esmanî li dijî hin armancên li nava axa Îranê kirine.

Dawiya Peyam/

Etîketên nûçeyê:

#Tehran #Îran #RejîmaÎsraîlê #ÊrişênEsmanî #Şer #Bombardiman

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha