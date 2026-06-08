Li Tehran û çend bajarên Îranê dengê teqînan hat bihîstin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Çavkaniyên medyayî ragihandin ku li paytexta Îranê, Tehranê, dengê çend teqînên giran hatine bihîstin.
Herwiha, medyayên herêmî rapor didin ku dengê teqînên giran li bajarên Îsfehan û Tewrezê jî hatine bihîstin.
Ji aliyekî din ve, Kanala 14 a rejîma Îsraîlê ragihand ku balafirên şer ên vê rejîmê dest bi operasyoneke esmanî li dijî hin armancên li nava axa Îranê kirine.
Dawiya Peyam/
Etîketên nûçeyê:
#Tehran #Îran #RejîmaÎsraîlê #ÊrişênEsmanî #Şer #Bombardiman
Your Comment