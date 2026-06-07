“Li Albanyayê li hemberî plana Kushner a veguherandina giraveke leşkerî ya kevin bo tatilgeheke luks, hêrs zêde dibe”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Girava “Sazan” a li Albanyayê ku bi keştiyên lezgîn nêzî 20 deqeyan ji peravên welêt dûr e, bûye navenda nîqaşên germ. Ev girav, ku berê wekî bingeheke leşkerî ya girtî bi nifûsa çar hezar leşker û malbatên wan dihat bikaranîn, piştî hilweşîna rejîma komunîst bi temamî hatibû terikandin. Niha tenê bermayiyên binesaziyên leşkerî yên serdemên cuda, di nav de ya serdema dagirkeriya faşîst a Îtalyayê, li giravê mane.
Li gorî planên hatine ragihandin, projeya veberhênanê ya Jared Kushner, zava yê Donald Trump, avakirina bendergeheke taybet ji bo keştiyên geştiyariyê, vîllayên luks ên hotelî û her wiha avakirina navendeke tenduristî û rehetbûnê dihewîne.
Lê belê, çalakvanên jîngehê hişyariyê didin ku ev girav di nava sînorên yekane Parka Neteweyî ya Deryayî ya Albanyayê de cih digire. Li gorî pisporan, ev girav jîngeheke sereke ya bi dehan cureyên di xetereya tunebûnê de ye, di nav de “Foka Rêb a Deryaya Navîn” û cureyên cuda yên kusiyên deryayî. Ev rewş bûye sedem ku fikarên der barê bandorên neyînî yên vê projeyê li ser xwezayê zêde bibin.
Hemwextî ragihandina vê planê, pêla nerazîbûnan li herêmên peravê û paytext Tîranayê berfireh bûye. Opozîsyon û rexnegirên hikûmetê, kabîneya Edî Rama bi nebûna şefafiyetê di pêvajoya erêkirina projeyên Kushner de tawanbar dikin. Ew di wê baweriyê de ne ku ev proje dibe ku bibin sedema talankirina çavkaniyên xwezayî û peravên welat bi navê berjewendiyên sermayedarên biyanî. Li aliyê din, hikûmeta Albanyayê berevaniyê li projeyê dike û tekez dike ku ev veberhênan ji bo geşkirina sektora geştiyariyê û pêşxistina aboriya welat pêwîst in.
…………………
Dawiya Peyam/
Etîket: #Albanya #JaredKushner #Trump #Amerîka #Geştiyarî #Jîngeh
Your Comment