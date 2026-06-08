"Hevkêşeyeke nû ya bergiriyê li eniya berxwedanê tê avakirin"

"Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navnetewî ya Ehlulbeytê (s.x) – ABNA – Yek ji endamên Tevgera Ensurullah a Yemenê, bi destnîşankirina guherînên dawî di navbera Îran û rejîma siyonîst de, got ku Tel Avîv li hemberî zexta bergirî mecbûr ma ku êrişên xwe yên li ser Dahiyeya Başûr a Beyrûtê rawestîne û hevkêşeyên nû li eniya berxwedanê tên avakirin.
Nesredîn Amir, yek ji endamên Tevgera Ensurullah a Yemenê, ragihand: Di nav pevçûnên dawî de, danûstandina êrişan di navbera aliyan de bi saetan berdewam kir heta ku rejîma siyonîst mecbûr ma ku rawestandina êrişên bergirî qebûl bike û îdîa kir ku di bersiva daxwaza Amerîkayê de bi rawestandina van êrişan û nearmancgirtina Dahiyeya Başûr a Beyrûtê razî bûye.
Wî zêde kir: Îranê jî dema ku bi vê rêbazê razî bûye, tekez kiriye ku heke êriş û tawanên berdewam bin, heta li başûrê Libnanê û ne tenê li Dahiyeya Başûr, dê îmkanên destwerdana dî hebin.
Amir bi gotina ku 'hevkêşeya Dahiyeya Başûr bi hêz hate ciwankirin', tekez kir: Rejîma siyonîst li hemberî vê hevkêşeyê paşvekişiye. Wî di heman demê de tekez kir ku nikare vî rejîmê pêbawer were kirin û tenê misogerkirina rastîn, parastina vebijêrka hêzê ye.
Ev endamê Ensurullah her wiha got: Naha ceribandina sereke bi 'hevkêşeya nû' ve girêdayî ye; hevkêşeya ku li gorî wê li ser astengkirina armancgirtina başûrê Libnanê disekine.
Berfirehbûna hevkêşeyên bergirî û yekitiya qadan
Amir wiha domand: Ev pêvajo dikare bibe sedema berfirehbûna hevkêşeyên bergirî li hemû eniyên berxwedanê û rejîma siyonîst neçar bike ku dev ji siyasetên xwe yên berê berde; mijara ku ji nêrîna wî dê bibe sedema ciwankirina 'yekitiya qadan' di tevera berxwedanê de.
Ev gotin piştî wê yekê hatine gotin ku li dû dagirkerî û xirabiyên rejîma zalim ê siyonîst li başûrê Libnanê û herêma Dahiyeya Beyrûtê ku bi piştgiriya Amerîkaya tawankar pêk hatin, hêzên çekdar ên bi hêz ên Komara Îslamî ya Îranê di çarçoveya piştgiriya ji gelê stemkar ê Libnanê re, bersiveke janêr dan vî rejîmê.
Di heman çarçoveyê de, Bargega Navendî ya Hezretî Xatemul Enbiya (s.xw) di daxuyaniyekê de ragihand: Îranê wê bersiva ku rejîma çêkirî yê siyonîst û piştgirên wê divê ji wê dersê hilgirtibin, da dijmin.
Bargega Navendî ya Hezretî Xatemul Enbiya (s.x) destnîşan kir: Li ser vê bingehê, rawestandina operasyonên hêzên çekdar tê ragihandin; lê tê tekez kirin ku heke dagirkerî û xirabî berdewam bin, tewra li başûrê Libnanê jî, êdî tedbîrên pir giran û bi hêztir ji berê dê li rê bin."
Dawiya peyam /
Etîket: Amerîka, Îran, Rejîma siyonîst, Eniya berxwedanê, Libnan, Ensurullah
Your Comment