Siyonîst îtîraf dikin: “Îranê bi kar anîna lawazbûna Îsraîlê, hevsengiya xwe li ser me ferz kir”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Piştî êrîşa moşekî ya tund a Îranê li gelek deverên axa dagirkirî, ku wek bersivek li hember êrîşa rejîma siyonîst li taxa Dahiya ya Beyrûtê hat kirin û ji aliyê Tehranê ve wek derbasbûna xetên sor hat hesibandin, medyayên siyonîst ragihandin ku Îran bi sûdwergirtina ji lawaziya Amerîka û Îsraîlê şert û mercên xwe li herêmê ferz dike.
Di vê çarçoveyê de, nûçegihanê kanala 12 ya televîzyona rejîma siyonîst got ku piştî salek temam ji şerê yekem ê rasterast di navbera Îsraîl û Îranê de, xuya dike ku tiştek neguherîye û Îran bêrawestan berdewam dike ku moşekan biavêje.
Ev nûçegihê siyonîst diyar kir ku van êrîşan dîsa tirs û panîk di nav niştecihên herêmên bakur û hemû Îsraîlê (Filistîna dagirkirî) de belav kiriye; ew kesên ku salan e di bin siya şerê de dijîn û ewle ne.
Wî zêde kir ku: "Rastî ev e ku di van salan de ji bo Israîlê tu cûre astengkirin an jî bazdariyek çênebûye."
Nûçegihanê rojnameya Îbranî ya Îsraîel Hayom jî got ku Amit Halevi، endamê komîteya karûbarên derve û ewlehiyê ya Knessetê, bawer dike ku:
"Êrîşa Îranê encama nirxandina Tehranê ye ku li gorî wê helwestên Amerîka û Îsraîlê lawaz bûne û Îran dikare bername û rojeva xwe li herêmê ferz bike."
Li gorî vê raporê, endamê navborî yê komîteya karûbarên derve û ewlehiyê ya Knessetê ya rejîma siyonîst got ku bersiva sînordar a Israîlê li hember êrîşên Îranê bi awayekî pratîkî wateya pejirandina şert û merca ku ji aliyê Sepaha Pasdaran ve hatiye ferzkirin e, û ev tiştek nayê qebûlkirin.
.................
Dawiya Peyam/
Your Comment