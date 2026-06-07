“Neteweyên Yekbûyî pêşwazî li proseya dayîna nasnameyê bo kurdên Sûriyê kir”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Bi rapora Kurdpressê, Komîsariyaya Bilind a Penaberan ya Neteweyên Yekbûyî li ser sepandina fermana hejmara 13 a sala 2026-an li Sûriyê ji bo dayîna hemwelatîbûnê bi Kurdanê bê-tabîyet pêşwazî kir û wê gavê wekî qada girîng di çareserkirina yek ji krîzên herî dirêj ên dadrêsî yên Kurdanê Sûriyê binav kir.
Li gorî daxuyaniya vê nêzîkatiyê, ji dema destpêkirina pêvajoya tomarkirina daxwazan di 6ê Nîsana 2026-an de heya niha bêtir ji 10 hezar û 500 kesan ji bo wergirtina hemwelatîbûna Sûrî daxwaz dane. Berpirsiyarên Sûrî jî ragihandine ku 2 hezar û 892 dosye, ku tê de 10 hezar û 516 kes hene, li navendên tomarkirinê yên Dimaşq, Heleb, Hesekê, Rakka û Dêrazor hatine tomar kirin.
Li gorî vê nêzîkatiyê ya pêwendîdar bi Neteweyên Yekbûyî, bi domdariya wergirtina daxwazkaran, hukûmeta Sûrî mîqdarê tomarkirina daxwazê piştî dawîbûna heyama yek-mehan, li hin navendan ji bo 15 rojên din dirêj kiriye.
Ev fermana di nav xwe de Kurdanê Sûriyê yên şertdar jî digire, di nav wan de wan kesan jî hene ku bi dehsalan li edarên qeydê yên Sûrî nehatibûn tomar kirin û bi vî awayî ji mafên bingehîn ên hemwelatîbûnê bêpar mabûn.
Nûnerê demkî yê Komîsariyaya Bilind a Penaberan ya Neteweyên Yekbûyî li Sûriyê jî got ku çareserkirina pirsgirêka bê-tabîyetiyê ji bo hêzkirina parastina dadrêsî, zêdekirina beşdariya civakî û xurtkirina yekrengiya civakî pêwîst e. Ew zêde kir ku vê nêzîkatiyê dê bi hukûmeta Sûrî û hevkarên dadrêsî re kar bike da ku alîkariya kesên ku di çarçoveyê de hene were dayîn.
Komîsariyê her wiha ragihand ku ji bo hêsankirina pêvajoya tomarkirinê, naveroka agahdarkirinê bi zimênên Erebî û Kurdî hate amadekirin û şêwirmendên dadrêsî li navendên tomarkirinê karûbarê rêberî û piştgiriyê pêşkêş dikin.
Berpirsiyarên Sûrî vê gavê wekî beşek ji xebatên ji bo çareserkirina pirsgirêkên têkildar bi rewşa medenî û dadrêsî ya hemwelatiyan binav kirin. Ens Xitab, Wezîrê Hundirê Sûriyê, got ku sepandina fermana derxistî ji aliyê Ehmed Şer‘a ve, serokomarê vê welatî, di çarçoveya xurtkirina prensîba hemwelatîbûna wekhev, aramîya civakî û parastina mafên medenî de didome.
Komîsariyaya Bilind a Penaberan ya Neteweyên Yekbûyî tekez kir ku ev fermana tenê çalakiyeke îdarî nîne, lê dikare beşek ji encamên serjimêriya sala 1962-an li Hesekê jî telafî bike; serjimêrîyek ku hezarên Kurdanê Sûriyê ji hemwelatîbûnê bêpar kir û gihîştina wan bi perwerde, karûbarên tenduristî, kar û beşdariya siyasî sînordar kiribû.
...............
Dawiya Peyam/
Your Comment