"Pêwendiya bi gelê Îranê re; zêdetirî 150 dadmendên Bengladêşî dagirkeriya Amerîka û rejîma siyonîst şermezar kirin"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —"156 parêzer û dadmendên herêma Xulna ya Bengladêşê, bi îmzekirina nameyeke fermî ku ji balyozê Komara Îslamî ya Îranê li Daka-yê re hatibû nivîsandin, digel ku pêwendiya xwe bi gelê Îranê re diyar kirin, dagirkerî û êrişên Amerîka û rejîma siyonîst li dijî Komara Îslamî ya Îranê bi tundî şermezar kirin."
Heta ku hewce be, ez dikarim vê wergerê ji te re hîn rasttir an jî bi devokek din (wek kurmancîya rojavayî) jî binivîsim.
Wergera tevaya vê nûçeyê ji farisî bo kurmancî (Kurmancîya Jorîn):
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —"Di kiryareke berçav a ji aliyê elitên dadrêsî yên Bengladêşê ve, 156 parêzer û dadmendên herêma Xulna bi îmzekirina nameyeke fermî ku ji balyozê Komara Îslamî ya Îranê li Daka-yê re hatibû nivîsandin, digel ku pêwendiya xwe bi gelê Îranê re diyar kirin, dagirkerî û êrişên Amerîka û rejîma siyonîst li dijî Komara Îslamî ya Îranê bi tundî şermezar kirin.
Hucetulîslam wel muslimîn Seyîd Xelîl Rezewî, serokê Meclisa Alimên Îmamiyeyê ya Bengladêşê, bi destnîşankirina vê kiryarê got: Civaka dadrêsî ya herêma Xulna bi hesta berpirsiyariya mirovî û dadrêsî, li hemberî bûyerên dawî û êrişên li dijî Komara Îslamî ya Îranê pêkhatî helwest nîşan daye û piştgiriya xwe ji gelê Îranê re ragihandiye.
Wî zêde kir: Di vê nameyê de, dadmendên Bengladêşî bi eşkerekirina xemgîniyeke kûr li ser encamên mirovî û ewlehiyê yên van êrişan, tekez kirine ku êrişa li dijî welatekî serbixwe, wêrankirina binesaziyên jiyanî, tehdîda ewlehiya giştî û ziyanên ku li sivîlan tên, binpêkirineke eşkere ya prensîbên pejirandî yên mafê navneteweyî û mafên bingehîn ên mirovan e û nikare li hemberî kiryarên wiha bêdeng bimîne.
Serokê Meclisa Alimên Îmamiyeyê ya Bengladêşê destnîşan kir: Îmzekerên vê nameyê diyar kirine ku berdewamiya siyasetên dagirkerane ne tenê ewlehî û aramiya herêmê dixe metirsiyê, lê di heman demê de prensîbên dadê, serweriya neteweyî ya welatan û aştiya cîhanê jî qels dike. Ew bi wê baweriyê ne ku divê tu neteweyeke serbixwe nekeve ber dagirkeriyê, tehdîd û cezayên kolektîf.
Di vê nameyê de her wiha digel ragihandina pêwendiya dilsoz a bi gelê Îranê re, hevxemî bi malbatên qurbaniyan re hatiye eşkerekirin û ji saziyên navneteweyî, saziyên mafên mirovan û civakên cîhanî hatiye xwestin ku ji bo rawestandina dagirkeriyan û berpirsyar kirina kiryaran, tedbîrên pratîk û bibandor bînin rêza xwe ya kar.
Balkêş e ku ev name bi îmzeya 156 parêzer, dadwerên teqawidbûyî, dadmend û endamên civaka dadrêsî ya herêma Khulna ji bo Balyozxaneya Komara Îslamî ya Îranê li Daka-yê hatiye şandin û wekî bertekeke hevxemî û piştgiriya elitên dadrêsî yên Bengladêşê bi gelê Îranê re li hemberî êrişên dawî tê hesibandin.**
Dawiya peyam
Etîket: Bengladêş, Îran, Seyîd Ibrahîm Xelîl Rezewî, Rejîma siyonîst, Amerîka
Your Comment