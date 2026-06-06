Serokê Komîteya Tekeseriya Çekan a Îraqê: Plana birêkxistin û yekkirina komên çekdar dest pê kiriye.Muqteda Sedir zemîna tekeseriya çekan hazir kir

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —– Qeyis El-Mehmedawî, serokê Komîteya Bilind a Tekeseriya Çekan li destê hikûmetê û cîgirê fermandarê operasyonên hevbeş ên Îraqê, ragihand ku destpêşxeriya Muqteda Sedir, serokê Tevgera Sedir, zemînekî rastîn ji bo destpêkirina bicîhanîna dosyeya tekeseriya çekan li destê hikûmetê hazir kiriye.
El-Mehmedawî di hevpeyivîna xwe bi kanala "El-Erebîye/El-Hedes" re got ku dosyeya tekeseriya çekan yek ji girîngtîn eksên programê hikûmeta Îraqê ye û armanca wê bidawîanîna girêdayîbûnên siyasî û olî yên komên çekdar û tevlîkirina wan saziyên ewlekariyê yên fermî yên welat e.
Destpêkirina bicîhanîna planê bi "Serayê Selam"ê re
Wî zêde kir: Bicîhanîna vê pêvajoyê bi "Serayê Selam", şaxê leşkerî yê Tevgera Sedir, dest pê kiriye û piştî fermana Muqteda Sedir ji bo radestkirina çekan vê komê, komîteyeke hevbeş bi beşdariya nûnerên wezaretên parastinê û karûbarên navxweyî, saziya Heşdê Şa'î û Serayê Selamê hatiye avakirin.
Li gorî wî, ev komîte berpirsiyarê tomar bêjenasî hêzan, dabeşkirina çekan û danîna mekanîzmayên avakirina strukturê û girêdana rêveberî û operasyonî ya van hêzan bi saziyên fermî ye.
El-Mehmedawî ragihand ku heta niha sê kom ji bo hevkariyê bi plana tekeseriya çekan re amadebûna xwe ragihandine ku ev in: Serayê Selam, Esaibê Ehlê Heq û Ketaibê Îmam Elî (S.X).
Wî herwiha ji dana fermana avakirina komîteyeke taybet ji bo tomar kirina nav û çekên hêzên Esaibê Ehlê Heq nûçe da û got ku ev kiryar dê bingehek be ji bo yekkirina vê komê di strukturên fermî yên ewlekariyê de.
El-Mehmedawî li ser pêvajoya berhevkirina çekan jî got ku hemû çekên giran û nîvgiran, di nav de tank, top, hin cureyên moşek û îha, dê radestî komîteyeke navendî ya ku ji nûnerên wezareta parastinê, fermandariya operasyonên hevbeş û ofîsa fermandarê giştî yê hêzên çekdar pêk tê, bên kirin.
Wî zêde kir ku ev çek piştî tomara fermî dê di embarên taybet de bên hilanîn û dûvre li gorî hewcedariyê di navbera artêş û hêzên ewlekariyê de bên belavkirin. Wî herwiha hişyarî da ku bicîhanîna bêkêmasî ya vê planê dem digire û her komên ku ji bicîhanîna rêwerzan dûr bikevin, dê bi perwerdeya dadrêsî û tedbîrên rêveberî yên ji aliyê Heşdê Şa'î ve rû bi rû bimînin.
El-Mehmedawî di beşeke din ya axaftina xwe de ji berdewamiya bicîhanîna bernameya bidawîanîna hebûna hêzên biyanî li Îraqê nûçe da. Wî got ku hêzên amerîkî ji bingeha Eyn-ul-Esed derketine û şêwirmendên leşkerî jî navendên girêdayî saziya têkoşîna terorê ya Îraqê terikandine.
Li gorî wî, li ser bingeha peymanên heyî, qerargeha fermandariya hevpeymaniya navneteweyî heta Îlona 2026 dê bizivire Erbîlê û Bexdayê di qonaxa paşîn de dê notên têgihiştinê bi Amerîkayê re li qada perwerdehî û parastina çekan îmze bike.
El-Mehmedawî herwiha ji bêencammayîna çend operasyonên îhayî û girtina kesên girêdayî êrîşên ku welatên cîran hedef kiribûn, nûçe da. Wî tekez kir ku hêzên ewlekariyê yên Îraqê di naskirina bikarhênerên êrîşa li ser nûneriyên dîplomatîk û operasyonên derînor de ne.
Serokê Komîteya Bilind a Tekeseriya Çekan li destê hikûmeta Îraqê herwiha ji berdewamiya hevahengiyê bi hikûmeta Herêma Kurdistanê re ji bo dûrxistina komên dijî şoreşa Îranê ji axa Îraqê nûçe da û got ku ev tedbîr dê endamên Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) jî bi nav de bin.
Wî di dawiyê de tekez kir ku stratejiya ewlekariyê ya Îraqê li ser tekeseriya çekan li destê hikûmetê û avakirina saziyên leşkerî û ewlekariyê yên profesyonel di bin fermandariya giştî ya hêzên çekdar de, dûrî girêdayîbûnên siyasî û olî, xurt e.
Berê Sebah El-Ne'man, bersivdêrê fermandarê giştî yê hêzên çekdar ên Îraqê, ragihandibû ku komîteya bi fermana fermandarê giştî hatiye avakirin, karê xwe ji bo tekeseriya çekan li destê hikûmetê dest pê kiriye. Wî bi gotina ku ev komîte karê xwe dest pê kiriye, rave kir ku komîteya navborî dê mekanîzmayên pêwîst ji bo yekkirin û tevlîbûna avahiyên têkildar danîne û pêvajoya radestkirina çek, alav û kampan saziyên ewlekariyê yên Îraqê birêve bibe.
..............
Dawiya peyamê /
Etîket (Tag):
- Îraq
- Amerîka (DY)
- Hêzên çekdar
- Serayê Selam
- Esaibê Ehlê Heq
- Berxwedan (Muqaweme)**
Your Comment