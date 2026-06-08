  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Yemen rêya keştiyên Îsraîlî di Deryaya Sor de qedexekir

8 June 2026 - 10:03
News ID: 1824183
Source: kmr.abna24.com
Yemen rêya keştiyên Îsraîlî di Deryaya Sor de qedexekir

Sêzîvkirina leşkerî ya Yemenê ragihand ku deryanavîjiya ji bo dijminê Îsraîlî li Deryaya Sor bi tevahî qedexe ye. Li gorî vê daxuyaniyê, hemû hereketên dijminê ji demê ku ev ragihandin derketiye, wek armanceke leşkerî ji bo hêzên çalak ên xwe têne hesibandin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Berdevkê Hêzên Çekdar ên Yemenê, Yehya Serî, ragihand ku welatê wî û Ensarullah bi temamî tevlî têkoşîna li dijî rejîma Îsraîlê bûne, hem li Deryaya Sor û hem jî li ser axa dagirkirî.

Berdevkê Hêzên Çekdar ên Yemenê di daxuyaniya xwe de got: “Em qedexeyeke giştî ya deryavaniyê li dijî dijmin li Deryaya Sor radigihînin û tekez dikin ku her cure hereketên siyonîstan dê bibe armanca leşkerî ya hêzên me.”

Yehya Serî bal kişand ser bersiva li hemberî aloziyan û got: “Em ê li hemberî her cure aloziyekê bi zêdekirina aloziyan bersivê bidin. Operasyonên me li gorî şert û mercên şer û bi beşdariya ‘Eksenê Cîhad û Berxwedanê’ tên berfirehkirin. Me bi rêze-mûşekekê hedefên hesas ên dijminê siyonîst li Tel Avîvê kirin armanc û mûşekan bi hûrgulî li cihên xwe dan.”

Li gorî ragihandina televîzyona El-Mesîre, Yehya Serî herwiha da zanîn: “Em tekez dikin ku mafê gelê me û gelên azadîxwaz e ku li hemberî êrişên Amerîka û Îsraîlê bisekinin. Em li hemberî dorpêça zalimane ya li ser gelê xwe û gelên ‘Eksenê Cîhad û Berxwedanê’ destewstî namînin.”

Di dawiya daxuyaniyê de, Serî tekez kir ku hewldanên dijmin dê hemû têk biçin û operasyonên wan heta ku êriş û dorpêç berdewam bin, dê bidomin.

................

Dawiya Peyam/

Etîket:

#Yemen #Ensarullah #DeryayaSor #Îsraîl #Berxwedan #OperasyonaLeşkerî #YehyaSerî

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha