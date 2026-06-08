"Erakçî bi karbidestên Îngilîstanê, Tirkiyeyê û Pakistanê re li ser mijarên cuda rêwîtiyên dîplomatîk kir"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Wezîrê Karên Derve yê Îranê, Seyîd Ebas Iraqçî, di peywendiyên telefonî yên cuda de bi Wezîra Karên Derve ya Brîtanya Yvette Cooper, Wezîrê Karên Derve yê Tirkiyê Hakan Fîdan û Fermandarê Artêşa Pakistanê Fîld Marşal Asim Munîr re derbarê pêşhatên herî dawî yên herêmê piştî bersiva Îranê ji bo binpêkirina dubare ya agirbestê li Libnanê ji aliyê rêjîma Siyonîst ve, gotûbêj kir.
Li gorî nûçeya Ajansa Tesnîmê, ev hevdîtin li ser rewşa herêmê piştî zêdebûna aloziyan û êrîşên dawî yên rêjîma Siyonîst li başûrê Libnanê û Dahiya Beyrûtê hatine kirin.
Di vê raporê de hatiye diyarkirin ku êrîşên mûşekî yên Îranê di bersiva êrîşên Îsraîlê de, ji şevê Yekşemê ve dest pê kirine û di çend qonaxan de, bi mûşekên dûravêj ên sotemeniya hişk (ku tê texmînkirin Xeyberşiken bin), hatine encamdan. Herwiha, fermandarê baregeha Xatem tekez kir ku ev êrîş dê heta rawestandina êrîşên Îsraîlê li ser Libnanê berdewam bin.
General Ebdullahî jî hişyarî da ku artêşa Siyonîst divê êrîşên xwe yên li ser başûrê Libnanê û Dahiya rawestîne; berevajî vê yekê, ew ê rastî lêdanên tundtir û poşman-ker û herwiha êrîşên wêranker ên li dijî rêjîmê û piştevanên wê werin.
.......
Dawiya Peyam.
Your Comment