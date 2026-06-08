“Pentagon: Emrîka li şerê Dimaşq û Kurdan tenê temaşekar bû”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Li gorî ragihandina Kurdpress, Navenda Lêkolînên Kurdî bi lêkolîna rapora berfireh a Pentagonê ya derbarê rewşa Iraq û Sûriyê di çar mehên pêşî yên sala 2026 de nivîsîye ku:
Rapora nû ya şopînerê giştî yê Wezareta Parastinê ya Amerîkayê derbarê operasyonê “Erdaqî û Xurt” (Operation Inherent Resolve) wêneyekê hindik-dîtî nîşan dide ji awayê hilweşîna avahiya xweseriya Kurdan li bakurê rojhilatê Sûriyê, pêvajoya yekbûna Hêzên Sûriya Demokratîk (SDF) di artêşa Dimaşqê de, û fikarên ewlehiyê yên Washingtonê ji paşeroja Sûriyê piştî derketina temam a hêzên Amerîkî.
Ev rapor ku di 28ê Gulanê de hatiye weşandin, destnîşan dike ku peymana 29ê Çile di navbera SDF û hukûmeta Ehmed El-Şera de piştî hefteyên şerên tund hatine gihîştin. Ev şeran bûn sedema pêşketina bilez a hêzên Dimaşqê li herêmên ku di bin kontrola Kurdan de bûn. Li gor Pentagonê, ji bo SDF ev peyman tê wateya dawîbûna projeya xweseriya bakurê rojhilatê Sûriyê, lê piştî ku Amerîka biryar da hevkariya xwe ji SDF ber bi hukûmeta navendî ya Sûriyê veguhezîne, serokên Kurd tu vebijêrkek din nehiştin.
Li gor raporê, heta 20ê Çile hêzên hikûmetê yên Sûriyê hema hema hemû herêmên di bin kontrola SDF de girtin û hêzên Kurd neçar bûn ku ber bi du herêmên sereke yên Kurdistanî li derdorê Kobanî û bakurê parêzgeha Heskê paşve biçin. Niha Dimaşq kontrola nêzîkî temam a bakurê rojhilatê Sûriyê di dest de heye û tenê du herêmên Kurdî li derdorê Qamişlo û Kobanî hîn jî di bin bandora Kurdan de mane.
Pentagon di heman raporê de zêdetir agahî li ser rêbaza yekbûna leşkerî dide. Li gor peymana Çile, hukûmeta Sûriyê destûr wergirt ku bikeve nav bajarên Heskê û Qamişlo, lê di berdêl de, hêzên Kurd karîbûn çar brigadeyên taybet ji bo kar li herêmên Kurdî biparêzin. Heta niha sê brigadeyên SDF bi fermî di artêşa Sûriyê de hatine yek kirin û yek yekîneya serbixwe li Kobanî jî hate girêdan bi yek ji dîvîzyonên girêdayî parêzgeha Helebê.
Rapora Pentagonê di heman demê de diyar dike ku beşek ji fermandar û rêvebirên SDF di avahiya rêveberiya parêzgehên bakurê rojhilatê Sûriyê de hatine bicihkirin. Dimaşq ji bo kêmbûna fikarên Kurdan hin gava avêtine, wek dayîna şandina şehrezayiya hemwelatiyê ji bo Kurdan ku bê belge ne, û jî sozdayîna fermî ji bo parastina ziman û çanda Kurdî. Li gor van sozan, fêrkirina zimanê Kurdî li dibistanên herêmên Kurdî hatiye destûrkirin.
Lêbelê rapor destnîşan dike ku herî girîng dosyayên hîn jî bê çareser mane. Navbera wan de:
• Çawa yekbûna temam a hêzên SDF di artêş û polîsê Sûriyê de
• Çarenûsa yekîneyên parastina jinan (YPJ)
• Rewşa hezaran karmendên saziyên xweser
• Sînorên desthilatdariya fêrkirina zimanê Kurdî
• Avahiya fermandariyê ya ewlehiyê li herêmên Kurdî
Claudio Cordone, cîgirê şandeyê taybet a Neteweyên Yekbûyî li Sûriyê, di raporê de hişyarî dide ku nezelaliyê li ser van mijaran dikare pêvajoya yekbûnê qels bike.
Yek ji beşên girîng ên raporê ji rola Tirkiyê re hatiye veqetandin. Ajansa îstîxbarata parastinê ya Amerîkayê diyar dike ku dewleta Tirkiyê di operasyonên Çile de li dijî hêzên Kurd alîkariya rasterast a leşkerî û lojîstîkî ji Dimaşqê re kiriye û hîn jî perwerde û şêwirmendiya leşkerî dide artêşa Sûriyê. Li gor raporê, her çiqas Ankara berê ragihandibû ku piştî stabîlkirina kontrola Dimaşqê dê ji Sûriyê derkeve, lê berpirsyarek bilind a Tirkan di Sibatê de ji Amerîkîyan re gotiye ku şert hîn ne amade ne ji bo derketinê.
Rapor jî ji bo yekem car eşkere dike ku hêzên Amerîkî di dema şerên Çile de fermana bêalîbûnê wergirtin. Ev di dema ku SDF gelek caran ji hevpeymaniya dijî DAÎŞê daxwaza müdaxaleyê kiribû ji bo parastina zindana Şeddadî — cihê girtîyên DAÎŞê. Washington vê daxwazê red kir, lê hevpeymana îdia dike ku di navbeynkarî di navbera Dimaşq û SDF de ji bo derxistina bê şer a hêzên Kurd ji Helebê rolek girîng lîst.
Di beşek din de, Pentagon hişyarî dide ku DAÎŞ dikare di artêşa nû ya Sûriyê de têkçûna ewlehiyê biafirîne. Li gor nirxandina vê dezgehê, nebûna pergala rast a paqijkirina ewlehiyê û yekbûna bilez a komên çekdar ên cuda kiriye ku hêmanên tundrew û hinek kesên ku berê bi DAÎŞê ve girêdayî bûn bikevin nav artêşê.
Rapor destnîşan dike ku di 2025ê Kanûnê de li Palmîra êrîşek qewimî ku tê de du leşkerên Amerîkî û yek wergerê Amerîkî hatin kuştin. Di destpêkê de ev êrîş ji DAÎŞê re hatibû girêdan, lê paşê hat gotin ku ev “êrîşek terorîstî ji hundur” bû. Li gor raporê, kesê êrîşkar berê endamê DAÎŞê bû ku piştî demekê di nav Hezbet Tahrîr El-Şam de ketibû nav artêşa Sûriyê.
Pentagon hişyarî dide ku hebûna wisa kesan di artêşa Sûriyê de dikare bibe sedem ku agahiyên operasyonên dijî DAÎŞê derkevin, an jî DAÎŞ berî operasyonan agahdar bibe. Ji ber vê yekê, hevkariya îstîxbaratî bi artêşa Sûriyê re pir dijwar dibe.
Rapor jî balê dikişîne ser krîza kampê El-Hol, ku li wir di Çile de nêzîkî 20 hezar endamên malbatên DAÎŞê ji kampê reviyan. Li gor nirxandina hevpeymana dijî DAÎŞê, hêzên hukûmeta Sûriyê ne tenê rê nedan reviyan, lê di rawestandina tora qaçaxçiyê ya girêdayî DAÎŞê de jî tevlî nebûn. Gelek jin û malbatên girêdayî DAÎŞê bi alîkariya tôrên herêmî ber bi Edlebê hatin veguhestin; tiştek ku ji aliyê Washingtonê ve dikare bibêje ku DAÎŞ dikare ji nû ve bi hêdî hêdî zindî bibe.
Amerîka her wiha hişyar dike ku DAÎŞ ji valahiyên ewlehiyê yên ku ji guheztina bilez a herêmên Kurdî ber bi kontrola Dimaşqê pêk hatine sûd werdigire. Li gor Pentagonê, DAÎŞ niha zêdetir li Dêrazor, Heskê, Dimaşq û Helebê çalak e û hê jî şiyana plankirina êrîşên derveyî parastî ye.
Rapor di dawiyê de destnîşan dike ku her çiqas DAÎŞ qada xwe ya serbixwe winda kiribe jî, hîn jî metirsiyek girîng ji bo Sûriyê û herêmê ye. Di heman demê de derketina temam a hêzên Amerîkî ji Sûriyê di nîvê Avrêlê de û dawîbûna fermî ya mîsyona 10-salî ya hevpeymana dijî DAÎŞê, paşeroja hevkariya ewlehiyê di navbera Waşington, Dimaşq û hêzên Kurd de têxe nav qonaxek nezelal û xeternak.
................
Dawiya Peyam/
“Pentagon rapor dide ku di şerê Sûriyê de, hêzên Amerîkî tenê wek navbeynkar ji bo derxistina ewle ya Kurd ji Helebê tevli bûn û tevlîbûna rasterast a leşkerî nekirin.”
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Li gorî ragihandina Kurdpress, Navenda Lêkolînên Kurdî bi lêkolîna rapora berfireh a Pentagonê ya derbarê rewşa Iraq û Sûriyê di çar mehên pêşî yên sala 2026 de nivîsîye ku:
Your Comment