Wezareta Karên Derve ya Komara Îslamî ya Îranê di derbarê êrîşa mûşekî ya Îranê li dijî Îsraî lê de daxuyaniyeke fermî belav kir

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Li dû binpêkirinên dubare yên agirbestê ya 19ê Nîsanê û dubarekirina kiryarên êrîşkar ên rejîma sîyonîst li dijî Lubnanê û Komara Îslamî ya Îranê, di nav de hevkariya wan bi artêşa Amerîkî ya terorîst re di êrîşên du hefteyên dawî de li ser keştiyên Îranî û armancên li başûrê welêt, û her wiha hevkariya wan di rêzê de di rêzberdana deryayî li dijî gelê Îranê de, hêzên çekdar ên Komara Îslamî ya Îranê êvarê Yekşemê 17ê Hezîrana 1405, di çarçoveya mafê xwezayî ya parastina xwe (li gor madeya 51 ya Peymana Neteweyên Yekbûyî) de, çend armancên leşkerî li bakurê axa dagirkirî ya Filistînê kirin armanc.
Komara Îslamî ya Îranê tekez dike ku xelkê Îranê bi biryara zexm ji bo parastina ewlehî û berjewendiyên neteweyî yên xwe li her deverê amade ne. Her wiha tê bibîranîn ku agirbest li Lubnanê beşek girîng û nêzîk ji peymana agirbestê ya 19ê Nîsanê 1405 bû, û hikûmeta Amerîka berpirsiyariya rasterast heye ji binpêkirinên aliyê rejîma sîyonîst û encamên wan, û her wiha ji zêdebûna tansiyonê li herêmê.
Komara Îslamî hişyar dike ku her cure avêtin an kiryarên êrîşkar ên rejîma sîyonîst li dijî Lubnanê an Îranê, wê bi bersiveke tund û hemûalî ya hêzên çekdar ên Îranê re were bersivandin.
Your Comment