«Di eniya şer de mertala baweriyê: Dema ku ayeta hîcabê di germiya şer de hat xwarê»

Nûçeyê Navneteweyî yê Ehlibeyt (s.x) – ABNA-Hicab(nixwumandin) û îffet di Îslamê de
Hicab û îffet di Îslamê de cihê pir bilind heye; ne tenê wekî fermanek şer‘î, lê wekî stûnê hişk û xurt ê ewlehîya exlaqî û rûhî ya civakê tê dîtin. Dabazbûna ayetên hicabê li Medîneyê di şertên şerî yên giran de nîşan dide ku heta di nav şer û parastina sînorên erdî de jî, Xwedê girîngîyek taybet dida parastina şeref û îffeta jinan.
________________________________________
QURAN Û HICAB
1. Dabazbûna ayetên hicabê di şertên şerî û civakî de
Ayetên hicabê(nixwumandin) hêdî-hêdî û di şertên cuda de hatine daxistin. Yek ji herî girîngan ev ayet e:
«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ...»
(Ey Pêxember! ji jinên xwe, keçekên xwe û jinên bawermendan re bêje ku çadorên xwe li ser xwe nêzîk bikin...)
Ev ayet li Medîneyê di şertên ku civaka Îslamî bi şerên li dijî mşrikan û munafîqan re mijûl bû, hat dabazîn. Jinên musulman carinan ji bo av, xwarin an jî veguhastina birîndarên şer di şev û rojê de diçûn û dihatin. Hin kesên munafîq û sûcdar ji nebûna naskirina jinên azad û koleyan sûd werdigirtin û wan azar dikin. Fermanê “cilabîb” (çadorê dirêj) ji bo parastina jinên bawermend û rêgirtina li hemberî destdirêjiyê hat danîn. Ev ayet nîşan dide ku di nav şertên şer de jî ewlehîya exlaqî ya jinan pir girîng e.
________________________________________
Hicab: sînorê îffetê di têkiliyên civakî de
Ayeteke din jî sînorên reftar û veşartina jinên bawermend di civakê de diyar dike:
«وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ...»
(Û ji jinên bawermend re bêje ku çavên xwe binermînin û îffeta xwe biparêzin û zînetên xwe neşînin...)
Ev ayet ne tenê li ser cil û bergê, lê li ser kontrolkirina nerîn û reftara pak jî radiweste. Di civakek ku şer û aloziyê sînorên exlaqî kêm dike, fermanê Xwedê bibîr dixe ku îffet tenê bi cilê kesî nayê parastin, lê bi qanûn û kontrola civakî jî pêdivî heye. Mixabin di hin civakên îroyîn de, modelên çandî yên ji derve têne îdxal kirin, nirxê hicabê xera dikin. Ji ber vê yekê roleke girîng li ser milîs û rêveberan e.
________________________________________
Îstîsnayên hicab(nixwumandin) û nermbûna qanûnan
Ayeteke din qadîyên taybet yên hicabê nîşan dide:
«وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ...»
(Û jinên pîr ku hêvîya zewacê tune ye...)
Ev ayet nîşan dide ku qanûnên hicabê hişk û yekalî ne, lê li gor temen û rewşa civakî nermbûna wan heye. Ji ber vê yekê divê qanûndaner bi alîkariya zanistî û dîndaran rêgezên rast diyar bikin.
________________________________________
Hicab, îffet û pêdivîya qanûndanînê
Roleke hukûmetê
Li welatên îslamî, taybetî Îranê, “vekirina hicabê” sûc tê hesibandin û qanûnên cezayî hene. Lê gelo tenê ceza bes e?
Rêveberan 3 erkên girîng hene:
1. Qanûndanînê aqilmend û teşwîqkar
2. Perwerde û çandîkirin bi rêya medyayê û dibistanan
3. Çareserkirina astengên pratîk di jiyanê de
________________________________________
Hicab di civînên piştgirîyê de
Dema jinan di civînên piştgirîyê de beşdar dibin, hicab dibe “siperê dîtinî” û peyamek bê gotin. Wek ku di şertên şerê destpêka Îslamê de jinên bawermend bi hicab xwe parastin, îro jî ev nîşanek e ku civak bi nirxên xwe ve girêdayî ye.
________________________________________
Erkê emr bi marûf
Di van şertan de, nebûna hicab ji aliyê hin kesan ve tenê xeletiya ferdî ne, lê jî xera kirina wateya civakî ye. Ji ber vê yekê emr bi marûf divê bi rêya nerm û reftarê baş bê kirin.
________________________________________
Hicab wek jêgirê jêrzemînê çandî
Dabazbûna ayetên hicabê di şertên şer de nîşan dide ku parastina îffetê bi parastina ax û welatê hevdem e. Hicab ne nîşana paşketinê ye, lê nîşana berxwedanê li hemberî bêexlaqî û bêqîmetiyê ye.
________________________________________
Nîşeyên binavkirî:
1. Surê Ahzab (33), ayet 59
2. Surê Nur (24), ayet 31
3. Surê Nur (24), ayet 60
Fîrûze Deldarî (lêkolîner, çalakvanê medyayê û torên civakî)
Di dema şerê Medînê de, ayeta hîcabê hat xwarê. Armanc ew bû ku jinên bawermend bi cil û berên xwe yên xweş, xwe ji destdirêjiyê li ber munafîqan biparêzin. Ev yek nîşan dide ku parastina exlaq û rûmeta jinan, di dema şer de jî pir girîng e. Ayatên sûra Nûr rêbaz û sînorên hîcabê diyar dikin, lê ji bo jinên pîr (kocî) hinekî hêsanî jî didin. Ev jî nîşana wê ye ku dîn û şerîat li gorî rewşê çêtir e. Divê em hîcabê ne wekî astengiyekê, lê wekî amûreke ewlehiyê û rûmetê bibînin.
Nûçeyê Navneteweyî yê Ehlibeyt (s.x) – ABNA-Hicab(nixwumandin) û îffet di Îslamê de
Your Comment