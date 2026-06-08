“Gotinên nakokî yên wezîrê navxweyî yê Tirkiyê derbarê Qudsê”

Nûçeyê Navneteweyî yê Ehlibeyt (s.x) – ABNA-Enqere (ABNA): Mistefa Çiftçî, Wezîrê Navxweyî yê Tirkiyeyê, di civînekê de ku ji aliyê Partiya Dad û Geşepêdanê (AKP) ve li Enqereyê hatibû lidarxistin, daxuyaniyên ku dê dengvedanek mezin çêbikin da.
Li gorî nûçeya Al-Araby Al-Jadeed, Çiftçî bi bîranîna sembolên Osmanî ve axivî û got: “Çawa ku me dît Şam, Heleb û Qerebax hatin rizgarkirin, bi îzna Xwedê em ê rojekê rizgarkirina Qudisê jî bibînin.”
Çiftçî di axaftina xwe de bal kişand ser serweriya Osmanî ya berê û wiha got: “Ev ax dê careke din bibin yên me û dîsa dê bikevin bin serweriya dewlet û hikûmeta me.”
Xewna wî ya “Waliyê Qudisê”
Wezîrê Navxweyî her wiha eşkere kir ku salên dirêj e xeyala wî ew e ku bibe Waliyê Qudisê. Wî anî ziman: “Ez her tim dua dikim ku eger rojekê jî be, Xwedê şanazî û rûmeta rêvebirina Qudisê bide min.” Çiftçî tekez kir ku ew bawer dike dê rojekê şahidiya pêkanîna vê xeyalê bike.
“Erdogan rêberê cîhanê ye”
Di beşeke din a axaftina xwe de, Çiftçî pesnê Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan da û ew wekî “rêberê cîhanê” bi nav kir. Wî got ku Tirkiye niha di serdema xwe ya herî bihêz a 200 salên dawîn de derbas dibe. Li gorî gotina wî, Tirkiye di bin serokatiya Erdogan de ji hêzeke herêmî ber bi hêzeke gerdûnî ve diçe.
……………………
Dawiya Peyam
Your Comment