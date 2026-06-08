  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

“Gotinên nakokî yên wezîrê navxweyî yê Tirkiyê derbarê Qudsê”

8 June 2026 - 13:04
News ID: 1824340
Source: kmr.abna24.com
“Gotinên nakokî yên wezîrê navxweyî yê Tirkiyê derbarê Qudsê”

Gotinên wezîrê navxweyî yê Tirkiyê di civîneke Partiya serdest a Adalet û Pêşketinê (AKP) de li Enqere derbarê vegerandina serdestiya Tirkiyê li ser bajarê Qudsê (Jerûsalem) gâyîbûnek (jîgirtina) gelek nakokî û niqaşan çêkirin.

Nûçeyê Navneteweyî yê Ehlibeyt (s.x) – ABNA-Enqere (ABNA): Mistefa Çiftçî, Wezîrê Navxweyî yê Tirkiyeyê, di civînekê de ku ji aliyê Partiya Dad û Geşepêdanê (AKP) ve li Enqereyê hatibû lidarxistin, daxuyaniyên ku dê dengvedanek mezin çêbikin da.

Li gorî nûçeya Al-Araby Al-Jadeed, Çiftçî bi bîranîna sembolên Osmanî ve axivî û got: “Çawa ku me dît Şam, Heleb û Qerebax hatin rizgarkirin, bi îzna Xwedê em ê rojekê rizgarkirina Qudisê jî bibînin.”

Çiftçî di axaftina xwe de bal kişand ser serweriya Osmanî ya berê û wiha got: “Ev ax dê careke din bibin yên me û dîsa dê bikevin bin serweriya dewlet û hikûmeta me.”

Xewna wî ya “Waliyê Qudisê”

Wezîrê Navxweyî her wiha eşkere kir ku salên dirêj e xeyala wî ew e ku bibe Waliyê Qudisê. Wî anî ziman: “Ez her tim dua dikim ku eger rojekê jî be, Xwedê şanazî û rûmeta rêvebirina Qudisê bide min.” Çiftçî tekez kir ku ew bawer dike dê rojekê şahidiya pêkanîna vê xeyalê bike.

“Erdogan rêberê cîhanê ye”

Di beşeke din a axaftina xwe de, Çiftçî pesnê Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan da û ew wekî “rêberê cîhanê” bi nav kir. Wî got ku Tirkiye niha di serdema xwe ya herî bihêz a 200 salên dawîn de derbas dibe. Li gorî gotina wî, Tirkiye di bin serokatiya Erdogan de ji hêzeke herêmî ber bi hêzeke gerdûnî ve diçe.

……………………

Dawiya Peyam

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha