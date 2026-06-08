Serokwezîrê Libnanê:Îsraîlê zêdetirî 3500 caran agirbest binpê kiriye / Hikûmeta Libnanê hê jî bi danûstandinan dilxweş kiriye

Li gor ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA– Di dema ku agirbesta navbera Îran û Amerîkayê hemû cepheyên şer vedigirt, rejîma siyonîst mîna her carê van peymanan binpê kir û bi qasî 3500 caran Libnan bombebaran kir.
Serokwezîrê Libnanê, Newaf Selam, roja duşemî qebûl kir ku Îsraîlê zêdetirî sê hezar êrîş li dijî welatê wî kirine. Ev li gel wê yekê ye ku berpirsên dewleta Libnanê hê jî bi danûstandin û peywendiyê bi Îsraîlê ve dilxweş bûne û difikirin ku dikarin bi peyman û danûstandinan van pevçûnan bi dawî bînin.
Diviyabû agirbesta navbera Libnan û Îsraîlê "tam piştî nîvşevê 17ê Avrêlê", bi roja 28ê Adarê re, were cîbicîkirin, lê ev peyman jî carek din û car caran ji aliyê rejîma siyonîst ve hate binpêkirin.
Dewleta Libnanê, ku nêzîkî berpirsên Amerîkayê ye, di rojên dawî de tewra Îranê jî ji ber piştevaniyên xwe yên ji Libnanê re kiriye pirsîn. Ev dewleta di rewşekê de ku li ser domandina rêbaza xwe ya heyî li hember Îsraîlê tekez dike, lê nikariye pêşveçûna rejîma siyonîst di axa xwe de asteng bike.
Îsraîlê roja yekşemê di yek ji kiryarên xwe yên destdirêjî yên dawî de û dijberî peymana agirbestê, derdora başûrê Beyrûtê hedef girt.
Ev êrîşî di rewşekê de pêk hatin ku li gor bendên agirbesta navbera Waşington û Tehranê, diviyabû dawîanîna pevçûnan li hemû cepheyan, di nav de Libnan, pêk bihata. Îranê di bersiva vê binpêkirina agirbestê de, axên dagîrkirî hedefê êrîşên xwe kir û gef xwar ku heke êrîşên Îsraîlê berdewam bikin, êrîşên berfirehtir ji aliyê Îranê ve wê bên kirin.
.................
Dawiya peyamê/
Etîket:
Amerîka, Îran, Rejîma Siyonîst, Libnan, Berxwedan, Agirbest
Your Comment