Nûneriya Îranê li Ajansa Atomê:Divê Meclisa Dadgerên Ajansê bibe amûra beraetkirina dagirkeran

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Îro di heman demê de ku civîna Meclisa Dadgerên Ajansa Atomê dest pê kir, Nûneriya Îranê li Viyanayê daxuyaniyek li ser vê mijarê derxist.
Civîna Hezîrana Meclisa Dadgeran piştî rapora dawî ya Ajansê û gotinên Rêveberê Giştî yê Ajansê li ser tunebûna gihîştinê hin sazgehên ziyangirtî, rewşa embarên uranyûmê û mijara bi navê "windabûna berdewamiya zanînê" di bernameya nukleerî ya Îranê de, tê lidarxistin; mijarên ku Amerîka li pey sûistîlmalê ji wan bi pêşniyara biryarnameyeke dijî Îranê ye.
Nûneriya Îranê di daxuyaniya xwe de, bi gotina ku rûniştina meha Hezîrana Meclisa Dadgerên Ajansê ku ji îro dest pê kiriye, dê lêkolîna mijarên girîng bike, bîr xist ku rewşa heyî ya hevkariya nukleerî ya Îranê bi Ajansê re, encama rasterast a 17 pêlên êrîşên neqanûnî yên rejîma Amerîka û Îsraîlê li dijî sazgehên nukleerî yên aştiyane yên di bin çavdêriya Ajansê de li Îranê û her wiha gefên giran ên domdar e. Rewşeke ku di dîroka Ajansê de bêhempa ye.
Nûneriya Îranê destnîşan kir ku berpirsyariya kiryareke neqanûnî ya navneteweyî li ser milê kiryarker e û nikare were guhastin ser qurbaniyê û divê Meclisa Dadgeran nebe amûreke beraetkirina kiryarkerên van êrîşan.
Di daxuyaniya behskirî de, bi behskirina haştega MinabSchool ku behsa kuştina zarokên Îranî yên di êrîşa mûşekî ya Amerîkayê de dike, ji Meclisa Dadgeran hatiye xwestin ku di rêça pêş de bi baldarî tevbigere û hatiye tekezkirin ku zorlêdan û berhevdan nabin sedema hevkariyê û perspektîfa çareseriyeke dîplomatîk qels dikin.
Nûnerê Rûsyayê li Ajansa Atomê, Mîxaîl Ulyanov, îro ji destpêkirina civîna Meclisa Dadgerên Ajansê nûçe da. Civîna Hezîrana Meclisa Dadgeran ji îro heta 12ê Hezîrana 2026an (18ê Hezîranê heta 22ê Hezîranê) li Viyanayê wê were lidarxistin û bernameya nukleerî ya Îranê dê bibe yek ji naverokên sereke yên di rêza kar de.
Ajansa Nûçeyan a Reutersê duh ragihand ku di pêşnûmaya biryarnameya pêşniyarkirî ya Amerîkayê de li Meclisa Dadgeran, ji Îranê hatiye xwestin ku çarenivîsa sazgehên nukleerî yên bombebarankirî û uranyûma dewlemendkirî ragihîne Ajansê û "gihîştineke temam" bide Ajansê ji bo piştrastkirina agahiyên nukleerî.
Cîgirê Wezîrê Karên Derve yê Îranê, Kazim Xerîbabadî, di bersiva van helwestan de ragihand ku nikare koka tevliheviyê were paşguh kirin û dûv re encama heman tevliheviyê li dijî Îranê were formulekirin.
Wî di peyamekê de li ser platforma X nivîsî: "Eger mijara rastîpeymaniyê (verification) û belavnebûnê ye, hêviya yekem ji Rêveberê Giştî yê Ajansê, helwîsteke eşkere û dadî ye li hember êrîşa li sazgehên bin pîvanên parastinê (safeguards). Wisa êrîşan ne tenê serweriya Îranê binpê dike, lê li ewlehiya nukleerî, pergala parastinê (safeguards) û rûmeta rejîma belavnebûnê de xistîna rasterast e."
Vê dîplomatê payebilind ê Îranê wiha dewam kir: "Heke Ajans dixwaze beşek ji çareseriya dîplomatîk be, divê ji veguherandina rapora teknîkî bo amûreke zexta siyasî dûr bisekine. Parastin (safeguards) bi çalakiya leşkerî, gef û biryarnamedanê xurt nabe; ew bi bêalîtî, rêzgirtina ji qanûnên navneteweyî, hurmeta serweriya dewletan û şermezarkirina eşkere ya êrîşa li sazgehên di bin çavdêriya Ajansê de tê xurtkirin."
...............
Dawiya peyamê/
Etîket:
Amerîka, Îran, Rejîma Siyonîst, Sazgehên Nukleerî, Meclisa Dadgeran, Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomê
Your Comment