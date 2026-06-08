  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Fermandarê Giştî yê Artêşê:Em di refên berevaniya xurt de ji bo Îranê amade ne ku canê xwe feda bikin

8 June 2026 - 16:19
News ID: 1824396
Fermandarê Giştî yê Artêşê:Em di refên berevaniya xurt de ji bo Îranê amade ne ku canê xwe feda bikin

Emîr Serleşker Hatemî got: Berpirsyariya dagirkeriya rejîma siyonîst li ser milê Amerîkayê ye û heke neyarî kiryarên xerabiyê (şeraret) dubare bike, kiryarên me wê girtir/tundtir bibin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Emîr Serleşker Hatemî li pey binpêkirina dubare ya agirbestê ji aliyê neyar ve û sed rojên berxwedan û sekinandina miletê mezin ê Îranê peyamek derxist.

Peyama Fermandarê Giştî yê Artêşê bi vê awayî ye:

Neyar, di dema ku navbêjkara danûstandinan li Îranê amade bû, dîsa bi şikandina peymanê û binpêkirina temamiya agirbestê, îsbat kir ku bi tu awayî bi agirbest û peymanê ve girêdayî nîne.

Amadebûna epîk (destana we) ya we, gelê zîrek û wek peyamberan şandî yê Îranê, di sengerên kolanan de, bûye sedema bilindbûna moralea şer û herikîna xwîna teze di damarên artêşa gelêrî û hemû hêzên çekdar de ji bo parastina welatê şerîf ê îslamî.

Zarok û birayên we di refên berevaniya xurt de amade ne ku ji bo serbilindî û serxwebûna Îrana serbilind a îslamî, heta dilopa xwînê ya dawî bişerin û canê xwe feda bikin.

Sed roj û şevên berxwedan û sekinandina we, rûdana îradeya neteweyî, yekîtiya Îraneke yekgirtî, fethkirina lûtkeyên berxwedêrî û peyama eşkere ya hevgirtin û yekîtiya pîroz, di bin rêberî û fermandariya Imam Xamineyî de (mayînde û bilind bimîne) û bersiva biryardar a Îrana yekgirtî ye li dijî neyarên xayîn ku serxwebûn û yekîtîya axa vê welatê pak û rûmet û ewlehiya gelê me yê şerîf hedef digirin.

Bi piştgiriya we, gelê her dem li meydanê, dîsa bi ragihandina amadehiya tam a Artêşa Komara Îslamî ya Îranê, hişyarî didin ku berpirsyariya dagirkeriya rejîma siyonîst li ser milê Amerîkayê ye û heke neyarî şeraret (kiryarên xerabiyê) dubare bike, kiryarên me wê girtir bibin.

.............

Dawiya peyamê/

Etîket:
Emîr Hatemî, Fermandarê Giştî yê Artêşê

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha