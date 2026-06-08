Rûxandina/an şikestina kombûna Partiya Demokrat û Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê / Serheng Cewher

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —KurdPress
Guherînên dawî yên li Herêma Kurdistanê û nekarîna partiyên desthilatdar di avakirina kabîneya nû de, dîmena siyasî, ewlekarî û aborî ya vê herêmê ketiye nav sî û nîgareke giran a nezelaliyê. Di vê çarçoveyê de, "Serheng Cewher", rojnamevan û ravekerê navdar ê kurd, di nivîseke nû de ku li ser rûpela xwe ya kesî weşandiye, bi nêrîneke analîzkirî vê krîza tevlihev vedikole.
Wî di vê gotara analîtîk de, bi derbaskirina rêzên partiyê yên asayî, çar faktorên sereke yên "navneteweyî, herêmî, Iraqî (Bexda) û navxweyî" wekî navendên sereke yên qelskirina avahiya Herêmê analîz dike. Li gor vê rojnamevanî, dawîhatina sebira stratejîk a Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û hişyariyên eşkere yên saziyên navneteweyî ji aliyek ve, û rabûna nû ya Bexdayê ji bo navendîbûn û girtina girêyên aborî û leşkerî (di nav de hêzên Pêşmerge û deriyên sînor) ji aliyê din ve, ji bo Hewlêrê zengileke giran a hişyariyê ye.
Ya ku li jêr tê xwendin, wergera tevahî ya nivîsa hişyariyî ya Serheng Cewher e:
Heke Partiya Demokrat a Kurdistanê û Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê di vê heyamê de li hev nekin, hemî îhtîmal vekirî ne.
Di derbarê hêzên Pêşmerge de bi hêzên Hevpeymaniyê re têkilî daye, lê bersiva wan ne razîker bûye.
Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê dixwaze nîvê postên hikûmetê, di nav de postên bilind jî, lê Partiya Demokrat a Kurdistanê vê daxwazê red kiriye.
Li Bexdayê meyleke şovenîst heye ji bo sinordarkirina Herêma Kurdistanê.
Faktorên navneteweyî û herêmî ji bo sinordarkirina Herêma Kurdistanê li hev bûne.
Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê 10 sal e ku ji bo rayedarên Herêma Kurdistanê plansaziyê dike û pere dide, lê hê jî hêzên kurd neyekgirtî bûne.
Amerîka Iraqeke nîv-navendî dixwaze û ji êşên ji pirsgirêkên Kurdistanê û serhişkiya kurdan aciz bûye.
Îranê piştî bidawîhatina şer bi Amerîkayê re, bertek nîşan bide, û ji Herêma Kurdistanê heyfê bigire.
Serheng Cewher
Rewşa Herêma Kurdistanê dikeve qonaxeke pir dijwar. Her çend hêvî hebû ku bi kêmanî Partiya Demokrat a Kurdistanê û Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê bicivin, lê di du rojên borî de ev ronahiya hêviyê jî winda bûye. Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê banê daxwazên xwe bilind kiriye û daxwaza belavkirina postan bi weksanî (pêncî-pêncî), di nav de postên bilind dike, û Partiya Demokrat a Kurdistanê jî amade nîne ku muzakereyê bike. Di demeke nêzîk de îhtîmala lidarxistina civînekê tune û di du rojên borî de şerê medyayî destpê kiriye. Heke Partiya Demokrat a Kurdistanê û Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê di du mehên pêş de nekaribin bicivin û li ser kabîneya nû li hev bikin, dê rewşeke nebaş li Herêma Kurdistanê serwer bibe û hemî îhtîmal vekirî ne, hê diyar nîne ka dê çi biqewime. Li aliyê din jî, meyleke şovenîst a olî û etnîkî li Bexdayê heye ji bo sinordarkirina hêzên Pêşmerge, deriyên sînor û nefta Herêma Kurdistanê. Di derbarê hêzên Pêşmerge yên ku heta niha neyekgirtî bûne de, ji aliyê Bexdayê ve planek heye ku ev hêz bike wezareta parastinê ya Iraqê ve girêdayî. Di vê çarçoveyê de Herêma Kurdistanê bi hêzên Hevpeymaniyê û Amerîkayê re ji bo pêşîlêgirtina vê planê têkilî daye, lê bersiveke nezelal ji wan re hatiye dayîn ku xetere zêde kiriye. Hêzên Pêşmerge ji bo gelê Kurd pirsgirêkeke stratejîk e, mixabin 35 sal e ku hêzeke partiyê ye û nekarîne bibin hêzeke yekgirtî û rêxistinbûyî, domdariya vê rewşê ji bo Bexda û Amerîkayê bahaneckê guncaw daku ji bo rêkxistina hêzên Iraqî wan bi Bexdayê ve girêbidin. Deriyên sînor jî têne destdirêjkirin. Ji aliyekî ve dixwazin pergala Asîkûdayê bi temamî li deriyên sînor ên Herêma Kurdistanê bicîh bikin û di heman demê de xeta Nisêbîn-Tel Koçer an Rebîe ji bo bazirganiya di navbera Iraq û Tirkiyê de bi riya axa Sûriyê were çalakkirin ku bandoreke rasterast li ser deriyê Îbrahîm Xelîl dike û wî hişk dike. Deriyê ku 35 sal e di derbarê dahata wê de pirs tên kirin. Pirsa neftê jî yek ji pirsgirêkên din e ku dê bi îhtîmaleke mezin dest pê bikin, bi taybetî zeviyên neftê yên ku li herêmên nakokî ne, dibe ku hewl bidin wan ji destê Herêma Kurdistanê derxînin, lê diyar nîne ka zext dê bi çi awayî bê sepandin.
Faktorên qelskirina Herêma Kurdistanê
Herêma Kurdistanê dikeve nav rewşeke xirab û xeternak ku bandoreke rasterast li ser hebûna wê dike. Xetereyên heyî ji ber rêveberiya qels, guh nedana hevalan û zeliqandina berjewendiyên partiyê ne. Bi taybetî piştî referanduma sala 2017'an, nêzîkatiya civaka navneteweyî ya li hember rêveberiya Herêma Kurdistanê guheriye. Gelek caran rasterast û nerasterast ji bo serokatiya Herêma Kurdistanê hişyarî hatine kirin. Cenîn Henîs-Plasxart, nûnera taybet a Neteweyên Yekbûyî li Iraqê di sala 2021'an de bi eşkereyî li ber çavê hemû serokên kurd rave kir û bi kurtasî got: Hişyar bin, heke xwe birêxistinekin û neguherin, Herêma Kurdistanê bi vî awayî namîne! Lê li şûna rastkirina şaşiyan û başkirina rêveberiya felcbûyî ya Herêma Kurdistanê, rewş xirabtir bû. Nîşaneyên vê rewşa xirab derdikevin holê, qad û faktorên qelskirina Herêma Kurdistanê ji berê pir zêdetir bûne, em dikarin bêjin ku faktor û motîvasyonên navneteweyî, herêmî û navxweyî li hev bûne û dibe ku vê pêvajoyê bilezînin ku ew dikare bi vî awayî were ravekirin:
Yekem: Faktora navneteweyî
Piştî derbaskirina zêdetirî 35 salan heta niha ev Herêm bi awayekî rast ava nebûye û xwediyê hêzeke leşkerî û ewlekarî ya yekgirtî nîne. Zêdetirî 10 sal e (2016) ku Amerîka hem plan û nexşerê daye û hem jî her meh bi awayekî fermî deh milyon dolar alîkarî û muçe dide Wezareta Pêşmerge daku hêzeke leşkerî ya yekgirtî ava bikin, mixabin heta niha tu tişt nehatiye kirin. Ji sala 2015'an vir ve, Parlamentoya Herêma Kurdistanê nîvê girtî ye û di biryargirtinê de tu rola wê nîne, naha jî hemû rêveberî derveyî çarçoweya qanûnî ye û tu wateya wê tune. Hikûmeta niha ya Amerîkayê dîtineke cuda li ser berjewendiyên welatê xwe heye, pirsa girîng ji wan re ev e ku bi kîjan mantiqê piştgiriyê bidin Herêmeke ku bi dehan sal e hewl didin wê birêxistin û baş bikin daku bi berjewendiyên wan re li hev bike! Lê heke Herêmek an desthilatek ji wan re sûdmend nebe çima piştgiriya wê bikin û ji wê biparêzin?! Wekî din, hikûmeta Trump vedişêre ku ew piştgiriyê didin hikûmeta navendî û rêveberiya guhdar, çawa ku Ehmed Şerayî ji tora terorîzmê aniye ser hêzê û naha her tiştê bixwazin pê re dikin! Ji ber vê yekê ew piştgiriyê didin Bexdayeke bihêz û nîv-navendî, pir dijwar e ku êdî hetaqet û sebira êşa Herêma Kurdistanê û serhişkiya serokên wê hebe. Daxuyaniyên Tom Barak bi eşkereyî vê rastiyê eşkere dike daku her kesê ku bixwaze wê baştir fam bike.
Faktor û meylên herêmî:
Tevî gotin û hişyariyên rayedarên Herêma Kurdistanê, ew bawer dikin ku ev Herêm ji bo Îranê bûye çavkaniya xetereyê. Lê dixuye ku Îranê li ber bertek nîşandana xwe li hember Herêma Kurdistanê ye. Ne dûr e ku rasterast û nerasterast bi taybetî bi riya Bexdayê zextê li Herêma Kurdistanê bike. Piştî bidawîhatina şer bi Amerîkayê re, zext dê zêde û berbiçavtir bibin.
Faktora Bexdayê:
Nifşekî nû li parlamentoyê û hikûmeta Bexdayê hatine ser karê, ew naxwazin bi Amerîkayê re têkevin nakokiyê, bi kêmanî dixwazin [bi vî rengî bin]. Ew xwe li gor hewcedariyên vê qonaxê eyar dikin. Di çend rojên borî de, hin ji wan komên çekdar ên ku berê wekî dij-Amerîkî dihatin nasîn, çekên xwe radestî hikûmetê kirin, ku ev di çarçoweya polîtîkaya Amerîkayê de ye ji bo vegerandina celebek fokus û navendîbûnê li Bexdayê. Bi misogerî di berî vê têgihiştina nû de, meyleke şovenîst a li dijî Herêma Kurdistanê heye ji bo sinordarkirina desthilatdariya wê, bi taybetî destdirêjkirina hêza Pêşmerge û niyeta tevlihevkirina wan bi artêşa Iraqê re û herwiha hin pirsgirêkên din ên bi desthilatdariya Herêma Kurdistanê ve girêdayî wekî Herêmeke federal.
Faktora navxweyî:
Faktora navxweyî xeternaktirîn faktora qelskirin û sinordarkirina hebûna Herêma Kurdistanê ye. Rewşa navxweyî ya xirab a Herêma Kurdistanê sedema afirandina hemû faktorên din e. Nebûna Herêmek yekgirtî, hêzek Pêşmerge ya yekgirtî, parlamentoyek bi bandor, hikûmetek rewa û hwd., qada destwerdanê û ferzkirina her şertî li ser Herêma Kurdistanê vekiriye. Çi ji aliyê Bexdayê ve be û çi jî ji aliyê Îran û Amerîkayê ve. Tu fersenda revê û xwe veşartinê ji van rastiyan nemaye û êdî dem tune ye. Kurtasî; ya ku îro em dibînin, pêşbînîkirî bû. Rayedarên Herêma Kurdistanê pir baştir dizanin, ji ber ku ji bilî wê yekê ku mantiqê siyasî û rêveberiyê destûr nade ku Herêma Kurdistanê bi vî awayî berdewam bike, hêzên Hevpeymaniyê, Ewropa û Amerîkayê jî rasterast li ser reforma rêveberiyê, başkirina jiyana gel û lihevhatina bi rewşa herêmî û navneteweyî re hişyarî daye rayedarên Herêma Kurdistanê. Ji ber vê yekê heke ji bo me pêşbînî be, ji bo rayedarên Herêma Kurdistanê pêşbînî nine, ji ber ku bi nivîskî û rasterast ev rastî hatine gotina wan.
Your Comment