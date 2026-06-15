"Hêrsbûna berpirsekî îsraîlî ji lihevkirina Îran û Amerîkayê: Hemû destketiyên me hatin jibirin"

"Li gorî rapora ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA – Yair Golan, serokê Partiya Demokratên Îsraîlê, di bertekê de li hemberî lihevkirina Îran û Amerîkayê, îro wekî sibeheke dijwar a ji bo Îsraîlê bi nav kir û got: Welatiyên Îsraîlê bi lihevkirinekê di navbera Dewletên Yekbûyî û Îranê de şiyar dibin ku bêyî lihevkirina Îsraîlê hatiye kirin.
Wî zêde kir: Bi yek îmzeyekê, destketiyên leşkerî yên bi qebîlî mezin ên ku bi wêrekiya pîlotan û xwîna şervanan hatine bidestxistin, hatin jibirin; di heman demê de Netanyahu li kêlekê radiwestiya; qels, nexweş, tenê û bêbandor.
Ev berpirskên îsraîlî bi hêrsbûneke tund li hemberî Donald Trump, destnîşan kir: Serokê Dewletên Yekbûyî lihevkirinekê îmze dike ku bi milyaran dolar dide Îranê, binesaziyên nukleerî bê destdan dihêle û hêza balîstîk bê guhertin dihêle.
Wî Netanyahu bi tevahî windakar bi nav kir û got: Ev kurteya salên dirêj ên têkçûnê ye. Netanyahu mêrê ku salan wêneyê derewîn ê 'Birêz Ewlehî' pêşkêşî gelê kir, û bi rastî bû yê ku bavê têkçûna herî mezin a stratejîk a di dîroka Îsraîlê de ye. Mêrê ku têgîna 'Hamas malek e' ava kir, destûr da veguhestina pereyê Qeterê, qada dîplomatîk hişt, hevalbendiyên Îsraîlê belav kir û wê di kêliya rastiyê de tenê hişt!
Yair Golan wiha domand: Netanyahu, yê ku 'serfiraziya tevahî' soz da, serdema xwe bi dawî dike di heman demê de ku dijminên Îsraîlê bihêztir bûne, Îsraîl qelstir bûye, û bergiriya ku bi xwîna şervanên me hatiye avakirin, li ber çavên me xera dibe."
Etîket :
- Lihevkirina Îran û Amerîkayê
- Şerê Îran û Amerîkayê
- Yair Golan
- Benyamin Netanyahu
- Trump
Your Comment