Pêşengiya heybeta Kerbelayê li ser heybeta Mekeyê: analîzek ji Riwêyeta Îmam Sadiq (S)

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Di nav hînkirinên kûr ên Ehlê Beytê (s.x) de, rêgez û gotinên heye ku nêrîna xwendevân li ser têgînên ku wekî aşna têne dîtin, diguherînin. Yek ji wan gotinan ev gotina qîmetdar a Îmam Sadiq (s.x) e ku dibêje: «إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ کَرْبَلَا حَرَمًا آمِنًا مُبَارَکًا قَبْلَ أَنْ یَتَّخِذَ مَکَّةَ حَرَمًا» «İnnallâhe ettaxaze Kerbelâ haremên âminen mubâreken qebl e an yettexize Mekke haremên»; Wusa Xwedê Kerbelayê berî ku Meqkeyê wekî harem hilbijêre, ew wekî haremekî ewle û pîroz û pîrozber biqebûl kir. Ev nivîs dixwaze bi xizmeta vê gotina hadîsê, aliyên cuda yên vê fazîleta bêsînor vekole.
Wateya têgînê ya «haremê ewle û mubarek»
Harem di çanda Quralî de ji axê tê gotin ku Xwedê wê bi rêz û parastina taybetî pîroz kiriye. Ewle tê wateya xilasbûn ji tirs û destdirêjiyê, û mubarek jî tê wateya ku ew çavkaniya xêr û bereketên Îlahî ye. Tişta ku di vê gotinê de ecêb xuya dike, pêşengiya demî ya Kerbelayê li ser Meqkeyê ye di qebûlkirina vê cihê de.
Pêşengiya Kerbelayê: ji xeynî nêrîna tenê geografîk
Ev gotin, nêrîna tenê cihî ya haremên pîroz dike binketin. Mekê ji demên kevn ve wek Ummul-Qurâ û navenda haccê, cihêkî bingehîn di baweriya misilmanan de hebûye. Lê gotina Îmam (a.s) me bi rastiyeke din re rûbirû dike: nirxê cihên olî, ne tenê bi dîrok û kevnahiya wan ve girêdayî ye, lê bi xwestin û hilbijartina Îlahî ve tê avakirin. Xwedê Kerbelayê berî Meqkeyê hilbijart; ji ber vê yekê di vê axê de razekî mezin heye.
Girêdana bi hewsa Aşûrayê
Bê guman, kok û bingehê vê fazîletê, bi bûyera Aşûrayê û şehadeta Seyîdüşşehadâ (a.s) ve tê girêdan. Her çiqas haremê Meqke cihê nûzbûna wahyê û qibla ya misilmanan be jî, haremê Kerbelayê xwîna pîroz a Îmam Husên (s.x) di nav xwe de digire. Bi gotina arifan, Kerbela haremê dîn û haremê welayetê ye; cihê ku qurbaniyê ji bo heqîqetê, wateya herî bilind ya haremê nîşan dide.
Hadîs di çavkaniyên hadîsî de
Ev gotin bi peyvên nêzîk bi hev, di çavkaniyên pêbawer de wek Kâmiluz-Ziyârât ya Îbn Qûlûweyh, Bihârul-Enwâr ya Allâme Meclisî û Sevab ul-E’mal ya Şêx Sedûq hatiye vegotin. Səned û şöhreta vê hadîsê di nav Hedîsan de, nirxê navenda wê zêdetir dike.
Fêdeyên ji pêşengiya Kerbelayê
- Pêşengiya di qîmetê de nîşana pêşengiya di girîngiyê de ye: Pêşengiya demî ya Kerbelayê, wateya pirtir a rêza wê di nizamê afirandinê de ye.
- Dadgeriya Îlahî di belavkirina fazîletan de: Meqke bi taybetmendiyên wek qibla bûyîn re hatiye rêzdan, û Kerbela bi xwîna şehîdan. Her yek roleke bêhempa di rêya hilatîna mirovan de heye.
- Mirovnavîbûna pîroziyê ya cihan: Ev ax bi girêdana xwe ya bi evliyayên Îlahî re nirx dike. Kerbela berî wê ku cihê şehadetê be, cihê hilbijartina Îlahî bû.
Encam
Gotina Îmam Sadiq (s.x) derbarê pêşengiya haremê Kerbelayê li ser haremê Meqkeyê, perde ji rastiyeke ecêb radike: xwestina Îlahî di pîrozkirina cihan de, ne bi şert û şertên hesabkirinên mirovî tê şertkirin. Kerbela berî wê ku bi şehadeta Îmam Husên (s.x) re reng bibe, ji aliyê Xwedê ve wekî haremekî ewle û bereketdar hate hilbijartin. Ev hînkirin, hem li ser mezinahiya qîmeta Kerbelayê zêde dike û hem jî me dike ku li ser razên şerîetê bêtir biaxivin. Ziyareta Kerbelayê, ji ber vê yekê, ne tenê dayîna heqê şehîdan e, lê kirina ketinê nav haremekî Îlahî ye ku ji ezel de çavkaniya bereket û ewlehiyê bû.
Nivîskar: Fatime Pûr Abbas
Berçavokan
- Mekê an Kerbela
- Hurmeta haremê Kerbela
Your Comment