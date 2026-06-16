Cihê cilguhartina tîmê neteweyî bi alaya Mizgefta Pîroz a Cemkeranê û wêneyê Şehîd Muhammedzade hatî xemilandin + Wêne

Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) ـ ABNA ـ Rextxana tîmê neteweyî ya futbola Îranê di pêşbaziya li dijî Zelanda Nû de, li stadyuma SoFi ya Los Angelesê, bi alaya Mizgefta Pîroz a Cemkeranê û wêneyê Şehîd Emîr Huseyn Muhammedzade hat xemilandin.
Şehîd Muhammedzade di aloziyên meha Dê ya sala borî de gihîşt pileya bilind a şehadetê. Bavê wî şehîdî vegot ku ew di rêya çûna cem heyeta Hz. Eba Ebdillah el-Huseyn (s.x) de bi şehadetê şerfedar bû.
Di heman demê de divê were gotin ku meha borî, di berî şandina tîmê neteweyî bo Tirkiyeyê ji bo amadekariyên Kûpaya Cîhanê de, Emîr Qil’e Nûyî, rahênerê sereke yê tîmê neteweyî ya futbola Îranê, çûbû serdana Mizgefta Pîroz a Cemkeranê û bi Huccetulîslam wel-Muslimîn Ocaxnijad, toliyê vê dergeha pîroz, civîn û axaftin kiribû.
Di wê civînê de, alaya asta pîroz a Mizgefta Cemkeranê ji rahênerê tîmê neteweyî ya futbola Îranê re hatibû diyarkirin.
.............
Dawiya peyamê
Etîket
Ala JCemkaran
Maça Îran û Zelanda Nû
Kûpaya Cîhanê ya Futbolê
Amîr Qaleh Noui
Your Comment