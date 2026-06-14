«CNN çi şîrove dike li ser sedema ku aliyan di peymana navbera Washington û Îranê de berê xwe dan îmzekirina elektronîkî?»

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —CNN sedemên serîlêdana îmzeya elektronîkî ji bo erêkirina têgihiştina navbera Washington û Tehranê eşkere kir.
Berpirsên agahdar diyar kirin ku pilansazî ji bo îmzekirina elektronîkî ya vê têgihiştinê, bi armanca bidawîkirina bilez a peymanê û pêşîgirtina li her astengiyeke mimkun di kêliyên dawîn de hatiye kirin; bi vî awayî, bernameya amadebûna cîgirê serokê Amerîkayê, J.D. Vance, hat betalkirin.
Li gorî rapora CNN, plana amadebûna Vance ji bo îmzekirina fizîkî ya vê têgihiştinê li Ewropayê, ku dê wekî nûnerê Amerîkayê beşdar bibûya, nayê cîbicîkirin.
Beşek ji sedema vê biryarê vedigere alozî û xûyê bernameya demkî. Serokê Amerîkayê Donald Trump û cîgirê wî di heman demê de bo derveyî welat rêwîtiyê nakin; ev mijar bi sedemên ewlehiyê û ji bo misogerkirina berdewamiya kar tê kirin.
Ji aliyê din ve, îmzeya elektronîkî ji bo temamkirina peymanê hate pêşniyarkirin. Li gorî gotina çavkaniyeke agahdar, hin navbeynkar nîgeran in ku her ku pêvajoya îmzeyê dereng bikeve, îhtîmala rawestana pêşkeftinê an paşvekişîna yek ji aliyan an her du aliyan zêdetir dibe.
………..
Dawiya Peyam/
Your Comment