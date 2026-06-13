Hizbullahê bi dronan êrîşî navenda fermandariya artêşa Îsraîlê kir

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — BEYRÛT – Bi gorî daxuyaniya Fermî ya Hizbullahê, yek ji navendên fermandariya artêşa rejîma sîyonîst di operasyonek têkildar de hate hedefkirin.
Hizbullah diyar kir ku di vê operasyona têkildar de, navenda fermandariya dijmin li derûdora şaredariya Yihmer eş-Şeqîf bi karanîna drona xwekujî ya “Ababîl” hate hedefkirin.
Rêxistinê di daxuyaniya xwe de tekez kir ku ev êrîş wek bersivek li hemberî hêrşên berdewam ên artêşa rejîma sîyonîst hate pêkanîn.
Your Comment