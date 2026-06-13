Hucet-ul-îslam Seîdî-Arya: Pêwîst e peyama Xedîr û Mubaheleyê di nava civakê de bê bilindkirin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Hucetulîslam wel Muslîmîn Mihemed Seîdî-Arya, di gotarekê de li herema pîroz a Banûya Kerametê (Hezretê Mesûmeyê), bi hûrgilî behsa giringiya cejnên Xedîr û Mubaheleyê kir.
Wî di vê axaftinê de diyar kir: «Cejna mezin a Xedîrê, cejna hîdayetê û temambûna dînê Îslamê ye. Li gorî rîwayetan, roja Xedîrê di binasaziya olî de ji hemû rojan girîngtir e; lewma bilindragirtin û pîrozkirina vê rojê, erke û pêwîstiyeke bingehîn e ku xêr û bereketên wê dê di asta civakî de derkevin holê.»
Veguhertina civaka cahil bo civakeke xwedî bawerî
Seîdî-Arya bal kişand ser rola pêxemberane ya Pêxemberê Xwedê (s) di serdema cahiliyê de û da zanîn: «Pêxemberê Xwedê di navbera 40 heta 63 saliya xwe de, bi rêya çaksaziyên kûr, civakek ku di nizmtirîn asta civakî de bû, veguhert civakeke xwediyê îbadet û baweriyê. Di roja Xedîrê de jî, bi destnîşankirina Hezretê Elî (s.x) wekî mola û rêberê civakê, ew wekî berdewamkerê rêya xwe da naskirin. Ger civaka wê demê bi awayekî pêwîst nirxê vê destnîşankirinê zanîba, pêşketineke mezin di dîrokê de çêdibû.»
Mubahele û tirsên dijminan
Li ser bûyera Mubahileyê, wî got: «Di dema nakokiya ligel xiristiyanên Necranê de, Pêxemberê Xwedê bi anîna Ehlê Beytê (s) bo qada mubahileyê, dijminan xiste nava tirs û herasîtiyê, ku di encamê de neçar man ji daxwaza xwe ya destpêkê vekişin.»
Berpirsiyariya îro ya li hemberî şîarên olî
Axêverê heremê, bi rexnekirina cewherê «berjewendîparêziyê» û «bêdengiya kesên xwedî bandor» ku bû sedema jibîrkirina rastiya Xedîrê di dîrokê de, tekez kir: «Îro erkê me hemûyan e ku mijara Xedîr û Mubahileyê bi rêbazên nûjen û wekî şîarên olî di nava civakê de belav bikin. Pêwîst e ev pîrozbahî di nava civakê de xuyayî bin da ku ev bûyerên dîrokî neyên jibîrkirin.»
Xêr û şerê di bin desthilatê de
Di beşeke din a axaftinê de, Seîdî-Arya amaje bi gotina Pêxember kir ku eger Xwedê xêrê bo gelan bixwaze, hejmara zana û feqîhan zêde dibe. Lê eger şerê wan bixwaze, tîrbûn diçe destê kesên kêmzan û nezan. Wî anî ziman: «Di dema Kerbelayê de, dema ku Seyîdûşûheda (s) alîkarî xwest, xelk bêdeng ma. Lê îro, gelê me di bin çavdêriya feqîhê demê de sekinî û rê neda ku kesên nezan serdestiya welat bi dest bixin.»
...........
/Dawiya Peyam
Your Comment