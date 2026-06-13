Qeys El-Xezelî: Helweşandin an tevlîhevkirina Heşda Şeibî, lêdana hêmanên hêza Iraqê ye. Heşda Şeibî misogerkerê yekîtiya neteweyî ye

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x) – ABNA – Qeys El-Xezelî, serokê tevgera "Esayib Ehlul Heq" , di daxuyaniyekê de bi munasebeta diwazdehemîn salvegera damezrandina "Heşda Şeibî" (Hêzên Gel ên Iraqê) da xurt kir ku her daxwazek ji bo helweşandin an tevlîhevkirina vê tevgerê "temamkirina projeya lêdana hêmanên hêza Iraqê" ye.
El-Xezelî daxuyaniya xwe bi bîranîna bûyerên Hezîrana 2014’an destpê kir û êrişa DAIŞ’ê li sêyeka axa Iraqê wekî rewşek binav kir ku welat "li ser kêzika valahiyê" hiştibû.
Wî bi pesindayina fetwaya Merceiya Bilind a Dînî ya Ayetullah Seyyid Elî Sîstanî, ew wekî ji gazîyekî parastina axê wêdetir, lê belê ragihandina jidayikbûna iradeyeke gelî û nûjen şirove kir.
Heşda Şeibî misogerkerê yekîtiya neteweyî ye
El-Xezelî zêde kir: Heşda Şeibî "misogerkerê yekîtiya neteweyî" ye û ev hêza gelî, ji dilê wê fetwaya pîroz ji dayik bûye; ne wekî saziyeke kevneşopî, lê wekî cihêrengiya yekîtiya Iraqiye di dema ku hebûna wan bi xetereyê re rû bi rû maye.
Wî destnîşan kir ku Heşda Şeibî ne tenê axa azad kir, lê di heman demê de têgeha serweriyê ji nû ve pênase kir.
El-Xezelî di daxuyaniya xwe de sê xalên bingehîn wekî "rastiyên ku neçar in" jimartin:
1. Fetwaya merceiyê herêmê rizgar kir: Wî bawer dike ku eger bersiva Iraqiyan ji vê fetwayê re neba, çarenûsa tevahiya herêmê diguheriya û tekez kir ku "Iraqê bi niyabetê ji hemû welatên herêmê re şer kir."
2. Heşda Şeibî misogerkerê yekîtiyê: El-Xezelî hewldana nîşandana vê hêza gelî wekî hêzeke mezhebî red kir û destnîşan kir ku "ev hêz ji Sûnî û Şîe, Ereb, Kurd, Tirkmen û Xiristiyanan pêk tê ku xwîna wan di sengerên şer de bi hev re tevli bûye."
3. Çekê bi disîplîn: Heşda Şeibî îro "beşek ji saziya ewlekariyê ya fermî ya Iraqê" ye û daxwaza helweşandina wê "ji bilî temamkirina projeya lêdana hêmanên hêza Iraqê tiştek din nîne; em van kiryaran wekî beşek ji planên Siyonî yên ji bo qelskirina ewlekariyî û leşkerî ya Iraqê dihesibînin."
El-Xezelî careke din li ser "lezkirina pejirandina zagona Heşda Şeibî" da xurt kir û ew wekî "pêdiviyeke neteweyî û ewlekariyê" ji bo misogerkirina mafên şervanan û malbatên wan û sabîtkirina avahiya saziyê ya vê saziyê bi nav kir.
Wî her wiha daxwaza "amûrandina hêzên Heşda Şeibî bi çek û alavên nûjen û pêşketî, li gorî erkên ewlekariyê yên ku hatine spartin wan" kir.
Pêwîste ye ku were gotin ku "Projeyasayê Heşda Şeibî" sala borî piştî zextên Amerîkayê ji berpirsyariya parlementoya Iraqê derket da ku derfetê dengdanê li ser wê peyda nebe. Ev layiha di 18 madeyan de, Heşda Şeibî wekî beşek ji hêzên çekdar ên Iraqê dihesibîne ku bi awayekî rasterast di bin fermandariya fermandarê giştî de ye.
Li gorî tabloyên budceya sala 2024’ê ya Iraqê, hejmara hêzên fermî yên Heşda Şeibî 238,075 kes e, ku budceyek bi qasî 4 trîlyon û 500 milyar dînar ji bo wê hatiye veqetandin.
..........
Dawiya peyam/
Etîket:
Iraq
Amerîka
Şîe
DAIŞ
Parlementoya Iraqê
Berxwedan
Heşda Şeibî
Your Comment