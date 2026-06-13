Pêla koçberiya penaberên Kurdên Sûriyeyê ber bi Herêma Kurdistanê ve zêde dibe

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Rapora KurdPress, li gorî daneyên nû yên Ajansa Penaberan a Neteweyên Yekbûyî (UNHCR), Iraq niha mêvandariya 350 hezar û 232 penaberan dike. Piraniya wan li Herêma Kurdistanê ya Iraqê dijîn. Ji vê jimarê, 281 hezar û 646 kes, ango %80.4, li sê parêzgehên Hewlêr, Dihok û Silêmanî niştecih in. Ev herêm bûne navenda sereke ya penaber û koçberên bi zor koçkirî li bakurê Iraqê.
Li gorî vê raporê, beşeke mezin ji van penaberan Kurdên Sûriyê ne. Ew di salên borî de, ji ber şerê navxweyî yê Sûriyê û pêşveçûnên li bakurê welatê xwe, penaberî Herêma Kurdistanê ya Iraqê kirine. Digel wan, hejmareke kêmtir ji Kurdên Îranê û Tirkiyeyê jî li van herêman hene, lê giraniya sereke ya demografîk hê jî a penaberên Kurd ên Sûriyê ye ku li kamp û cihên niştecihbûna bajaran ên Herêmê belav bûne.
Di asta parêzgehan de, Hewlêr herî zêde penaberan mêvandariya dike. Li wir 149 hezar û 211 penaber dijîn ku ev yek %53 ji hemû penaberên Herêmê pêk tîne. Dihok bi 92 hezar û 353 kesan (%32.8) di rêza duyemîn de ye û Silêmanî jî mêvandariya 40 hezar û 82 penaberan (%14.2) dike.
Komkirina gelek penaberan, bi taybetî Kurdên Sûriyê, di salên dawî de Herêma Kurdistanê ya Iraqê kiriye yek ji girîngtirîn navendên niştecihbûna dirêjdem a penaberên Sûriyê li Rojhilata Navîn. Ev rewş bandorên civakî, aborî û demografîk yên girîng li ser parêzgehên Herêmê çêkiriye.
Dawîya Peyam/
Your Comment