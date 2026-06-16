Serokê Neteweyên Yekbûyî yên Pakistanê: “Şehadeta li ser rêya berxwedanê, mirov bi armanc û daxwaza Îmam Husên (silavên Xwedê lê bin) ve girêdide”

Li gorî nûçeya ajansa Ehlulbeyt (s.x) - ABNA, Serokê “Ummeta Wahide ya Pakistanê” Muhammed Emîn Şehîdî, di axaftina xwe ya li konferansa “Şehîdê Ummetê” ya li Mînara Pakistanê de wiha got:
“Meha Muharremê firsendeke bêhempa ye ji bo parastina hişyarî, yekîtî û zanabûnê di civaka îslamî de. Bîranîna wan cengawer û şehîdên ku di Kerbelaya dema me de rêya berxwedan û sebirê hilbijartine, di rastiyê de Muharremê bi armanc û bîrdoziya Îmam Husên (s) ve girêdide.”
Wî her wiha anî ziman: “Muharrem ji bo ummeta îslamî peyama mafxwazî, edaletxwazî, hişyarî û rawestana li hemberî zilmê bi xwe re tîne; lewma divê hurmet û armancên sereke yên vê mehê neyên jibîrkirin.”
Şehîdî tekez kir: “Eger meha Muharremê bi giyanê hişmendiya Huseynî, yekîtiya ummetê û sererastkirina civakê bê pîrozkirin, ev yek meh bi tena serê xwe dikare ji bo reform û hişyarbûna ummeta îslamî têrê bike. Lê eger di nava davikên firqegerî û nakokiyên bêfêde de bimîne, armanca wê ya rastîn wê were peraxê.”
Di dawiyê de, wî bang li xelkê, zanayan, xutbehxwanan û dezgehên ragihandinê kir ku di rojên Muharremê de ji bo bihêzkirina yekîtiya ummeta îslamî, belavkirina çand û hişmendiya Huseynî û şirovekirina armancên tevgera Kerbelayê bixebitin. Her wiha daxwaz kir ku hurmeta pîrozî û şîarên xwedayî bê parastin û ji her cure kiryar an gotinên provokatîf dûr bisekinin.
…
Dawiya peyamê /
Tags (Etîket): #MuhammedEmînŞehîdî #MehaMuharremê #Kerbela #Berxwedan #YekîtiyaUmmetê
Your Comment