«Bîranîna şehîdên Mînabê û dengvedana 'Îran Îran’ê di yekem lîstika tîma neteweyî ya li SoFi Stadium a Los Angelesê de»

Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ahlulbeytê (S.X) – ABNA –Hevdîtina navbera tîmên neteweyî yên Îran û Zelanda Nû, di çarçoveya qonaxa komî ya Kûpaya Cîhanî ya 2026an de, li stadyuma ‘SoFi’ ya Los Angelesê, bi amadebûna hejmareke mezin a alîgirên îranî hat lidarxistin. Ev amadebûn, rewşa stadyumê bi awayekî berbiçav li gorî berjewendiya tîma neteweyî ya Îranê guherand. Ji deqeyên ewil ên lîstikê ve, dirûşmeya “Îran, Îran” bi caran li stadyumê deng veda û atmosfer xist bin bandora alîgirên îranî.
Di nav wan dema, alîgirên îranî bi destê xwe wêneyên xwendevanên dibistana Mînabê hilgirtin û bi vî awayî bîranîna şehîdên bêguneh ên vê qezaê kirin. Ev kar bi hêrsî bala medyayê û wêneçêran jî bi xwe xist.
FIFA-yê çend deqeyan piştî destpêkirina lîstikê, amarên fermî yên amadebûna temaşevanan ragihand. Li gorî van amaran, 70 hezar û 108 kes di stadyumê de amade bûn; hejmarek ku kapasîteya stadyumê hema bêje bi temamî tije kir. Texmîn nîşan didin ku zêdetirî 90 ji sedî (90%) ya vê girseyê ji alîgirên îranî pêk dihat.
Federasyona Futbolê ya Zelanda Nû beriya lîstikê ragihandibû ku tenê nêzîkî 5 heta 8 ji sedî (5-8%) ya kapasîteya stadyumê dê di destê alîgirên wan de be; pêşbîniyek ku dîmenên stadyumê jî ew piştrast kir. Bi vî awayî, tîma neteweyî ya Îranê li bajarekî ku mêvandariya Kûpaya Cîhanî dike, bi piştevaniya berfireh a alîgirên xwe, rewşek dişibihe lîstikeke navxweyî (mêvandarî) ezmûn kir.
Îran dema derket hemberî Zelanda Nû, dihat hêvîkirin ku li hemberî tîmeke ku di nav 48 tîmên Kûpaya Cîhanî de xwedî rêzikeke (ranking) herî nizm e, lîstikeke serketî pêşkêş bike. Lêbelê, pêvajoya lîstikê berevajî pêşbîniyan derbas bû û Îranê du caran ji hevrikê xwe paş ket.
Zelanda Nû pir zû, di deqeyaya 7an de bi gola ‘Elijah Just’ gihîşt gola ewil. Zexta êrîşên Îranê di dewama nîveka ewil de di deqeyaya 33an de encam da û Ramin Rezaeian karî gola yeksaniyê ji bo Îranê tomar bike, bi vî awayî nîveka ewil bi encama 1-1 bi dawî bû.
Di nîveka duyem de dîsa Zelanda Nû bû ku di deqeyaya 54an de bi gola duyem a Elijah Just derket pêş. Lê tîma neteweyî ya Îranê careke din bersiv da û Mohammad Mohebi di deqeyaya 64an de gola yeksaniyê tomar kir, lîstik di dawiyê de bi encama 2-2 bi dawî bû.
Bi vê wekheviyê (têkçûnê), Îranê ji lîstika xwe ya ewil tenê xalek bi dest xist; encameke ku li gorî bernameya zor a du lîstikên pêş de yên li hemberî Belçîka û Misirê, şert û mercên derketina ji qonaxa komî ji bo neteweyên Îranê aloztir kiriye. Niha şagirtên Qeleno’î ji bo zindî hiştina hêviyên derketinê, pêwîstiya wan bi encamên erênî di lîstikên bê de heye; lîstikên ku dê li hemberî hevrikên xurt ên komê werin lîstin.
...........
Dawiya peyamê
Etîket / Nîşan:
-
Kasa Cîhanê ya Futbolê (Cîhanî)
-
Îran û Nû Zelenda
-
Kasa Cîhanê 2026
-
Şehîdên Mînab
-
Los Angeles"*
Your Comment