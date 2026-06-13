Gerossî: Ez dixwazim bibim Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Wienê: Rafail Gerosî, Rêveberê Giştî yê Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomî, roja înê di konferansekê çapemeniyê de li Wienê ragihand ku ew dixwaze bi rêya dîplomasiyeke aram û hesabkirî, li şûna nêzîkatiyeke tewr û êrîşkar, bibê Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî.
Gerosî di vê civînê de got: «Ji bo min, posta Sekreterê Giştî postsêke teşrîfî nîne. Sekreterê Giştî li wir e da ku pirsgirêkan çareser bike. Ez bi Sekreterê Giştîyeke pragmatîk bawer dikim, ne bi kesekî ku tawanbarî li kesên din dike.»
Wî tekez kir ku divê têkiliya bi kesayetiyên sereke yên siyasî re bidomîne û heke yek kes wek tawanbar were nasîn, gotûbêj bêyî gihîştina her rêyekî çareseriyê, raweste.
Gerosî, rola xwe di navberanîna navbera Rûsya û Ukraynayê de wek nimûneyek ji nêzîkatiya xwe ya li hember mijarên wisa nîşan da.
Divê were gotin ku dema Sekreterê Giştî Antonio Guterres li Neteweyên Yekbûyî di 31ê Kanûna Pêşîn a 2026an de bi dawî dibe.
Ev jî di heman demê de tê de gotin ku Gerossî wek Rêveberê Giştî yê Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomî karnameyek baş nîne; ji ber ku ne tenê êrîşên Amerîka û rejîma sîyonîstî li dijî saziyên atomî yên Îranê mehkûm nekir, lê berê jî agahiyên atomî yên Îranê bi awayekî neqanûnî radestî aliyên dijber kiribû.
Dawî ya peyamê
Etîket (Tags):
Amerîka
Îran
Rejîma sîyonîstî
Neteweyên Yekbûyî
Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomî
Gerossî
Your Comment