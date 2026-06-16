Stratejiya Hikûmeta Sûriyeyê ya li hemberî Kurdan: Analîza Siyaseta Ehmed El-Şer‘

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Li gorî raporta Kurdistan Press (Kurdpress), hikûmeta nû ya Sûriyeyê bi rêberiya Ehmed El-Şer‘, di mijara pirsgirêka Kurdan de stratejiyeke cuda ji şerê rasterast girtiye dest; stratejiyek ku bingeha wê li ser vegirtina kontrola dewleta navendî ya li ser bakur-rojhilatê Sûriyeyê ye, bêyî ku ti mafên siyasî yên rastîn ji Kurdan re bêne dayîn.
Raporteke analîtîk ku ji aliyê Navenda Erebî ya li Waşingtonê ve hatiye weşandin, nîşan dide ku piştî hilweşîna bilez a “Hêzên Sûriyeya Demokratîk” (HSD) di meha Çileya 2026an de, Dimaşqê karî kontrola beşeke mezin a rojhilatê Sûriyeyê ji nû ve bi dest bixe, lê di heman demê de hewl daye pêşî li avabûna her cûre avahiyeke xweseriya Kurdî bigire.
Li gorî vê raportê, hikûmeta Ehmed El-Şer‘ li şûna ku bikeve nava şerekî leşkerî yê berfireh bi Kurdan re, modela “kontrola gav-bi-gav” bikar tîne; modeleke ku tê de amûrên sereke yên desthilatê, ango petrol, sînor, aborî, avahiya ewlehiyê û rêveberiya îdarî, gav bi gav ji destê hêzên Kurdî tên standin û radestî Dimaşqê tên kirin.
Gotar tekez dike ku hilweşîna HSDê, bêtir ji ber serkeftina leşkerî ya Dimaşqê, encama hilweşîna hevalbendiya Ereb-Kurd a van hêzan bû. Eşîrên Ereb ên Dêrazor û Reqayê ku bi salan ji desthilatdariya siyasî û aborî ya Kurdan di nav avahiya HSDê de nerazî bûn, di dawiyê de ji van hêzan qut bûn û nêzîkî Dimaşqê bûn. Ev guhertina di hevsengiyê de, riya vegera hikûmeta navendî ya bo rojhilatê Sûriyeyê xweş kir.
Li gorî nivîsarê, Dimaşq niha hewl dide cureyek ji hebûna Kurdî ya sînordar biparêze, lê bêyî ku destûrê bide ku Kurd dîsa bibin lîstikvaneke siyasî û leşkerî ya serbixwe. Ji ber vê yekê, her çend li Hesekê parêzgarekî Kurd hatibe tayînkirin jî, avahiya sereke ya desthilatê di destê dewleta navendî de maye.
Nivîskarê gotarê bawer dike ku hikûmeta nû ya Sûriyeyê ji ezmûna Herêma Kurdistanê ya Iraqê ders girtiye û naxwaze li bakur-rojhilatê Sûriyeyê herêmeke nîv-serbixwe bi çavkaniyên petrolê, hêza leşkerî û avahiya îdarî ya serbixwe ava bibe. Ji vê perspektîfê, Dimaşq amade ye hin sembolên çandî an îdarî yên Kurdî qebûl bike, lê li hemberî her cûre xweseriyeke rastîn radiweste.
Di beşeke din a raportê de tê gotin ku hikûmeta nû ya Sûriyeyê bi pratîkî heman modela dîrokî ya hikûmetên berê yên Dimaşqê dubare kiriye; ango komkirina desthilatê li paytext û bikaranîna rojhilatê Sûriyeyê wekî çavkaniya petrol, gaz û genim.
Li gorî vê raportê, piştî rêkeftina Çileya 2026an di navbera Dimaşq û HSDê de, dewleta Sûriyeyê kontrola kaniyên sereke yên petrol û gazê yên rojhilatê welêt bi dest xist û dahata ji vê yekê gihişt bi sedan milyon dolaran, lê pişke kêm ji vê dahatê vegeriya herêmên Kurdnişîn û Erebnişîn ên rojhilatê Sûriyeyê.
Gotar her wiha amaje bi nerazîbûna berfireh a li Dêrazor, Reqa û Hesekê dike. Niştecihên van deveran bawer dikin ku Dimaşq çavkaniyên xwezayî yên rojhilatê Sûriyeyê vediguhêze navendê, di demekê de ku veberhênana sereke li Dimaşq, Heleb û herêmên peravê tên kirin.
Li gorî baweriya nivîskar, hikûmeta Ehmed El-Şer‘ niha karîye bi berhevokek ji rêkeftinên ewlehiyê, kişandina eşîrên Ereb, zexta aborî û tawîzên îdarî yên sînordar, kontrola rojhilatê Sûriyeyê biparêze, lê ev model di demdirêj de dikare bibe sedema qeyranên nû.
Raport di dawiyê de hişyarî dide ku eger Dimaşq ber bi beşdarbûna siyasî ya rastîn, parvekirina dadmend a çavkaniyan û dayîna hin desthilatên herêmî ve neçe, heman wan nerazîbûnên ku di serdema Beşar Esed de hebûn, dê dîsa li rojhilatê Sûriyeyê dubare bibin; nerazîbûnên ku vê carê hem Kurdan û hem jî eşîrên Ereb dihewîne.
………..
Dawiya Peyam/
Your Comment