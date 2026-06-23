  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Nûçeyên Girîng

Yekîtiya Zanayên (Ulemayên )Olî ya Kurdistanê daxwaza qedexekirina firotina Pepsiyê bi ala Iraqê û navê "Allah" kir.

23 June 2026 - 12:05
News ID: 1830857
Source: Kurdpress
Yekîtiya Zanayên (Ulemayên )Olî ya Kurdistanê daxwaza qedexekirina firotina Pepsiyê bi ala Iraqê û navê "Allah" kir.

Irak û Herêma Kurdistanê – hevdem bi derxistina vebijarkek ji Pepsi-yê ya ku piştgirî dide tîmê neteweyî ya Iraqê di pêşbirkên Kûpaya Cîhanê de, Yekîtiya Zanyarên Dînî yên Kurdistanê rexne li danîna alaya Iraqê li ser hin qutiyên Pepsi kir. Wan got ku hebûna navê “Allah” di alayê de û avêtina qutiyê piştî bikaranînê wekî bêhurmetî ji pîrozan tê dîtin û daxwaz kirin ku bilez were rawestandin û nehêlin ev hilber belav bibe.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA- ,Yekîtiya Zanyarên Dînî yên Îslamî yên Kurdistanê ji welatiyan xwest ku ji kirîna ev cure Pepsi-yê dûr bin, û di heman demê de ji saziyên berpirsiyar ên Hikûmeta Herêma Kurdistanê daxwaz kir ku ji bo rawestandina belavbûna wê bilez tevbigerin.

Abdullah Şîrkawe, bişêweyê Yekîtiya Zanyarên Dînî yên Îslamî yên Kurdistanê, di daxuyaniyekê de ragihand ku cureyek ji vexwarina Pepsi ya ku nû li bazarên Herêma Kurdistanê hatiye belavkirin, tê de alaya Iraqê heye, û ji ber hebûna navê “Allah” di vê alayê de, piştî bikaranîn û avêtina qutiyan dibe ku ev yek bibe sedema bêhurmetî li navê Xwedê.

Ew tekez kir ku navê Xwedê qewî pîroz e û divê di çarçoveya armancên bazirganî de neyê bikaranîn; taybetî dema ku li ser berhemên rojane wek qutiya vexwarinê tê çapkirin, ku piştî bikaranînê dikevin nav zibil û cihên qirêj.

Bişêweyê Yekîtiya Zanyarên Kurdistanê her wiha ji saziyên têkildar xwest ku ji bo astengkirina ya ku wan wek “bêhurmetî li pîrozan” binav kir, tevbigirin da ku ji belavbûna berhemên wisa were pêşîlêgirtin û welatî jî nebin ber karanîna berhemek ku ji aliyê vê saziyê ve wek pirsgirêkek şer'î tê dîtin.

Ev mijar di dema wê de hate ragihandin ku piştî destpêkirina pêşbirkên Kûpaya Cîhanê, vebijarek taybetî ya vê berhemê di çarçoveya kampanyayek piştgirî ji bo tîma neteweyî ya Iraqê hatîye çêkirin û alaya Iraqê li ser qutiyên wê hatiye çapkirin.

..............

Dawiya Nûçeyî

Your Comment

You are replying to: .
captcha