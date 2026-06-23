Yekîtiya Zanayên (Ulemayên )Olî ya Kurdistanê daxwaza qedexekirina firotina Pepsiyê bi ala Iraqê û navê "Allah" kir.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA- ,Yekîtiya Zanyarên Dînî yên Îslamî yên Kurdistanê ji welatiyan xwest ku ji kirîna ev cure Pepsi-yê dûr bin, û di heman demê de ji saziyên berpirsiyar ên Hikûmeta Herêma Kurdistanê daxwaz kir ku ji bo rawestandina belavbûna wê bilez tevbigerin.
Abdullah Şîrkawe, bişêweyê Yekîtiya Zanyarên Dînî yên Îslamî yên Kurdistanê, di daxuyaniyekê de ragihand ku cureyek ji vexwarina Pepsi ya ku nû li bazarên Herêma Kurdistanê hatiye belavkirin, tê de alaya Iraqê heye, û ji ber hebûna navê “Allah” di vê alayê de, piştî bikaranîn û avêtina qutiyan dibe ku ev yek bibe sedema bêhurmetî li navê Xwedê.
Ew tekez kir ku navê Xwedê qewî pîroz e û divê di çarçoveya armancên bazirganî de neyê bikaranîn; taybetî dema ku li ser berhemên rojane wek qutiya vexwarinê tê çapkirin, ku piştî bikaranînê dikevin nav zibil û cihên qirêj.
Bişêweyê Yekîtiya Zanyarên Kurdistanê her wiha ji saziyên têkildar xwest ku ji bo astengkirina ya ku wan wek “bêhurmetî li pîrozan” binav kir, tevbigirin da ku ji belavbûna berhemên wisa were pêşîlêgirtin û welatî jî nebin ber karanîna berhemek ku ji aliyê vê saziyê ve wek pirsgirêkek şer'î tê dîtin.
Ev mijar di dema wê de hate ragihandin ku piştî destpêkirina pêşbirkên Kûpaya Cîhanê, vebijarek taybetî ya vê berhemê di çarçoveya kampanyayek piştgirî ji bo tîma neteweyî ya Iraqê hatîye çêkirin û alaya Iraqê li ser qutiyên wê hatiye çapkirin.
..............
Dawiya Nûçeyî
Your Comment