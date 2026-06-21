"Li gorî îdîaya hin çavkaniyan; heyeta Îranî di bersiva gefên Trump de cihê danûstandinan terikand"

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Li gorî hin çavkaniyên nêzîkî tîma danûstandinê, heyeta Îranê li hember gefên Trump, cihê danûstandinê terikandiye.
Mihemed Baqir Qalîbaf, di bersiva gefên Trump de, li ser rûpela xwe ya virtual nivîsand: “Em gefên amerîkiyan bi tu awayî girîng nabînin; em amade ne ku bersivê bidin.”
Serokê tîma danûstandinê ya Îranê wiha nivîsand: “Ma ew bi xwe nafikirin ku eger gefên wan encamek hebûya, gelo dê îro negihîştibûn vê rewşa bêçaretiyê? Em gefên amerîkiyan li ti cihan hesab nakin.”
Qalîbaf tekez kir: “Çêtir e ku baldar bin di derbirînên xwe de; hêzên me yên çekdar amade ne ku bi awayekî din bersiva wan bidin. Çiqas biaxivin jî, ev em in ku em ê bi kiryar bersivê bidin.”
…
Dawiya peyamê
Tag:
#Danûstandin #Swîsre #Mihemed_Baqir_Qalîbaf #Trump
"Li gorî gotinên hin çavkaniyên nêzîkî tîmê muzakerêkeran, heyeta Îranî ji ber nerazîbûna xwe li hember gefên Trump cihê muzakeran terikandiye."
Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Li gorî hin çavkaniyên nêzîkî tîma danûstandinê, heyeta Îranê li hember gefên Trump, cihê danûstandinê terikandiye.
Your Comment