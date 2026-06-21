"Li gorî nûçeyên dawî, artêşa Îsraîlê ji ber hedefgirtina fermandarên xwe yên meydanî, di nava tirseke mezin de ye. Di encama van operasyonan de

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Malpera nûçeyan a îbrî «Walla» bi veguhestina ji fermandarên artêşa rejîma siyonîst ragihand ku, Hizbullahê careke din li hemberî «Xeta Zer» li başûrê Lubnanê, sîstemên xwe yên çavdêrî û komkirina agahiyên ewlehiyê nûjen kiriye.
«Walla» hişyarî da ku Hizbullahê di demên dawî de balê dikişîne ser hedefgirtina fermandarên payebilind ên meydanî yên artêşa Îsraîlê li başûrê Lubnanê; rewşek ku bûye sedema nîgeraniyên kûr û pêwîstiya guhertina şêwazên operasyonel. Li gorî texmînên artêşa Îsraîlê, Hizbullah bi operasyonên şevê, cihên fermandaran tespît dike û êrîşan pêk tîne.
Ziyanên giran ên fermandarên Îsraîlî
Malpera navborî eşkere kir ku rayedarên leşkerî yên vê rejîmê nikarin vê rastiyê înkar bikin: Fermandarê berê yê Tîpa 401an bi êrîşa dronê bi giranî birîndar bû, Cîgirê Fermandarê Lîwaya 36an bi teqîna bombeyeke li kêleka rê birîndar bû û Fermandarê Tabûra 52an jî bi êrîşa dronê hat kuştin.
Fermandarên siyonîst îtiraf dikin ku Hizbullah bi bikaranîna teknolojiyên pêşketî, nemaze di şevê de, çalakiyên radyoyî dişopîne da ku cihê fermandarên payebilind tespît bike; xebatek ku asta jêhatîbûna Hizbullahê nîşan dide.
Şerê li herêma Elî-Tahir
Jûreya Operasyonên ya Berxwedana Îslamî ya Lubnanê roja şemiyê ragihand ku wan ketina leşkerên siyonîst bo herêma «Elî-Tahir» têk biriye û ziyaneke giran gihandiye wan. Artêşa Îsraîlê jî roja borî ragihand ku leşkerekî wan hatiye kuştin û 13 kesên din birîndar bûne ku rewşa hin ji wan giran e. Berdevkê artêşa Îsraîlê diyar kir ku ev kes ji yekîneya «Maglan» a taybet a komandoyan in.
Hêjayî gotinê ye ku şeva înê jî, di encama têkbirina tankeke Merkava li bilindahiyên Elî-Tahêr ên li nêzî bajarê Nebatiyê, 4 leşkerên siyonîst hatibûn kuştin.
…………
Dawiya Peyam/
Your Comment