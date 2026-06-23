Çima mezintirîn mizgefta cîhanê li Hewlêrê tê avakirin? / Silahaddîn Xedîw

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA – Kurdpress – Bi hevdemî ya destpêkirina projeya avakirina “Mizgefta Camiya Barzanî” li Hewlêrê û bertekên berfireh ên li ser aliyên siyasî, çandî û nasnameyî yên wê, Silahaddîn Xedîw, nivîskar û şirovekarê siyasî yê Kurd, di nivîsekê de ku bi du beşan di kanala xwe ya taybet “Şarname” de hatiye weşandin, bi nêrîneke rexneyî li ser çima vê projeyê tê pêkanîn û bandorên muhtemel ên wê li ser paşeroja Herêma Kurdistanê rawestiyaye.
Xedîw di vê nivîsê de, Mizgefta Camiya Barzanî ji aliyê rewa siyasî, guherînên gotûbêja neteweyî ya Kurdî, rola dîn di siyasetê de, pêşbaziyên partiyên kevn û mîhengên nû yên herêmî ve analîz dike.
Ev gotara li jêr tê xwendin, metna tam ya beşa yekem a vê nivîsê ye.
Nivîsname:
Serokwezîrê Herêma Kurdistanê bi eşkerekirina projeya mezin a “Mizgefta Camiya Barzanî” li Hewlêrê, ket nav pêşbaziya avakirina mizgeftên mezin ên wek Tirkiye, Emîrat û Erebistana Siûdî.
Mizgefta mezin a Barzanî di dilê Hewlêrê de li ser erdê 200 hektarî û bi qada avahîsaziyê ya 2 milyon metrekare tê avakirin.
Barzanî di merasîma bingehdanê de got ku ev mizgeft nîşana şukûha avahîsaziya kurdî û pêwendiya nêzîk a dîn û nasnameya neteweyî ye. Li gor planê, şebistanê sereke dê bi îlhama xeyma koçerên Kurd were sêwirandin û bibe formeke geometrîk.
Wek ku hatiye gotin, niha Erebistan, Tirkiye û Emîrat sê welatên sereke ne ku di avakirina mizgeftên mezin û şukûhdar de çalak in.
“Dîplomasîya mizgeftavakirinê” ya van welatan beşek ji siyaseta wan a nîşandana hêzê û zêdekirina bandora nerm e. Her yek jî armancên cuda dişopîne.
Emîratên Erebî yên Yekbûyî bi giştî li dijî her cure nêzîkatiya siyasî ya Îslamê ne û Mizgefta Şeyx Zayid zêdetir ji cihê dînî, wekî cihê turîzm û nîşana dewlemendî û şukûhê tê dîtin. Di heman demê de, ew bi sembolên din ên dînî re jî modela “Îslama nerm û navendî” pêşkêş dikin.
Lê rewşa Tirkiye û Erebistana Siûdî cûda ye. Her du welat jî di şiklê xwe de şêwazek ji Îslama siyasî û bandorxwaz pêş dixin û avakirina mizgeftan beşek ji stratejîya wan a bandora nerm e.
Niha pirs ev e: Hewlêr di kîjan modelê de cih digire?
Aliyê Hewlêr û malbata desthilatdar a wê ber bi modela Emîratê ve têkildar e, lê di navbera wan de cudahiyên girîng jî hene.
Îslam di Herêma Kurdistanê de bingeheke civakî û dîrokî ya zêdetir girîng e. Berevajî Emîrat, ku piraniya nifûsa wê ne xwecihî ye, Kurdistan bi xwe yekîneyeke nîv-serbixwe ye û bandora dînê tê de kûrtir e.
Ev projeya mezin a mizgeftê ji aliyê têgihiştina hundurîn ve jî têkildar e, ne tenê ji aliyê derveyî.
Herêma Kurdistanê bi mezintirîn şikestina navxweyî di navbera partiyên sereke re re rû bi rû ye. Nêzîkê du sal piştî hilbijartinên parlamentoyê, ne tenê hikûmet nehatiye avakirin, lê parlamento jî bi rastî çalakî nekiriye.
Di salên borî de, bi kêmbûna pêşketina populerbûna partiyên sereke û lawazbûna bingeha wan a dengdanê re, berbi dînîbûnê zêdebûnek berbiçav çêbûye.
Ev guherîn di gotina rêberên partiyan de jî bi zêdekirina sembol û metaforên dînî tê dîtin.
Tewra partiyên nû yên wek “Nexweşê Nû” û “Hewlêst” jî ji vê trendê dûr nîn in û carinan dikevin nav karanîna hest û sembolên dînî.
Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) wek mezintirîn partiya Herêma Kurdistanê, ji guherîna zêhnî ya civakê û lawazbûna bingeha kevn agahdar e.
Îro PDK û Yekîtî (YNK) zêdetir wek hev in ji bilî cudahiyên kevn.
Di civaka îro ya urbanîzebûyî de, ne mumkin e ku wek dema 70 û 80an PDK wek nûnerê gundîtiyê û YNK wek nûnerê bajarî were dîtin.
Her du jî bûne partiyên herêmî ku dengdan bi gelemperî li ser “adetê nifşî” tê kirin.
Ev adet bi hatina nifşên nû re kêm dibe û ev yek ji bo partiyan hêmû xeterek e.
Ji ber vê yekê, lêgerîna bingeheke dengdanê ya nû bi rêya dînîbûna kontrolkirî dikare di nêrîna wan de cih bigire.
Partiyên îslamî jî faktorek teşwîqê ne.
Her çend wan jî kêmbûna alîgirê xwe dîtibe, lê di salên dawî de ber bi nêzîkatiya neteweyî ya Kurdî ve hatine.
Hin ji wan jî ber bi şîroveyên nû ên li ser sekûlerîzmê ve diçin.
Di heman demê de, mîhengên nû yên geopolîtîk jî hene.
Bi guherînên Rojhilata Navîn, pêdivî bi nûvekirina têkiliyên derveyî û cihêkirina hevkaran heye.
Mizgefta Camiya Barzanî dikare wek nîşanek siyasî were xwendin ku Kurd diçin ber bi “cîhana Îslamî” ve.
Bi lawazbûna rola Rojava û girîngbûna hêzên herêmî wek Tirkiye, Îran û Erebistan, rewşa Kurdistanê jî têkildar dibe bi nûvekirina stratejîk.
Ev mizgeft jî dikare Hewlêr bi dîroka xwe ya Îslamî ya kevn ve bigire û bi stratejiyên nû yên PDK re hevaheng be.
Her wiha, nîşandana dînîbûn û nasnameya Kurdî dikare beşek ji nasyonalîzma nû ya Kurdî çêbike.
Di dîrokê de jî, nasyonalîzma Kurdî bi rêya xanqah û meşîxan dest pê kir, ne tenê bi rewşenbîrên sekûler.
PDK jî ji bingehên xanqahê Nexşbendî tê, ji ber vê yekê ji berhevkirina dîn û nasyonalîzmê re şertên xwe hene.
Lê pirs ev e: gelo ev siyaset dikare bêyî xetere û encamên ne-xwestî were pêkanîn?
Kurdistan Emîrat nîne ku piraniya nifûsa wê ne Misliman be.
Îslam li Kurdistanê hêzeke girîng e û karanîna wê bêyî xetere nîne.
Her wiha, opozîsyon jî dikare bi awayekî berfireh bertek nîşan bide û dengê xwe li nav komên olî zêde bike.
Bêyî reformên bingehîn ên siyasî û aborî ku ji şikestina navxweyî derkevin, û bêyî kêmkirina partîbûna têkildar, tu siyaset nikare serkeftî be.
……………..
Dawiya Peyam/
Your Comment