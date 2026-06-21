Encamên lêpirsînekê li Îsraîlê:Niştecîhên axa dagirkirî Îran wekî serketiyê şer dibînin

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — lêpirsînek nû ku ji aliyê Zanîngeha Îbranî ya Orşelîmê ve bi hevkariya Enstîtûya Agam hat weşandin, nîşan dide ku beşeke girîng ji raya giştî ya li Îsraêlê bawer dike ku Iran di şerê dawî û di peymana ku piştî wê bi Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê re hat kirin de, serdest bûye. Ev lêpirsîn, ku encamên wê roja Yekşemê hatin weşandin, wêneyek girîng ji rewşa hizrî ya civaka Îsraêlê piştî pêşhatên dawî pêşkêş dike.
Ev lêkolîn di nav 3644 welatiyan de hate kirin û dema pêkanîna wê di navbera 17 heta 20ê Hezîranê de (27 heta 30ê Xordadê) hate diyarkirin. Encam nîşan didin ku %92.1 ji bersivdaran bawer dikin ku Iran di vê rûbirûbûnê de “serketiye” an jî bi kêmanî “bêtir qezenc kiriye”. Ev rêje li ser encamên şer û peymana piştî wê di nav bersivdaran de lihevhatineke berfireh nîşan dide.
Herwiha, %82.9 ji beşdarên lêpirsînê gotine ku ewlehiya dirêjdem a Îsraêlê piştî van pêşhatinan lawaztir bûye.
Li gorî encamên vê lêpirsînê, ev têgihiştin tenê bi beşek taybet ji civakê ve sînordar nîne. Heta di nav dengdêrên piştgirê bloka rastgir de jî, ku bingeha sereke ya piştgiriyê ji bo Benjamin Netanyahu tê hesibandin, %93.1 bawer dikin ku Iran di vê şerî de destê jorîn hebûye. Ev dane nîşan didin ku nêrîna rexnegir li encamên şer û peymanê ji sînorên siyasî yên asayî derbas bûye.
Di beşeke din a encamên lêpirsînê de, dijberiya li hember peymana Amerîka û Iranê jî girîng hate ragihandin. %63.2 ji bersivdaran li dijî vê peymanê bûne, dema ku tenê %12.1 piştgirî jê kirine.
Dawiya peyamê.
Etîket (Tags):
Koçberbûna Îsraêliyên
Niştecîhên axa dagirkirî
Şerê Iran û Îsraêlê
Your Comment