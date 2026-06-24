Li taxa Cenuûbî ya Beyrûtê (Dahiyê) merasîmên şînê û pîrozkirina Muharremê hatin lidarxistin + wêne

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Bi munasebeta hatina rojên Eşûrayê û bîranîna şehîdbûna Îmam Huseyn (s.x), Ehlê Beyt (s.x) û hevalên wan, merasîmên şînê yên roja sêşemê 23'ê Hezîrana 2026'an li çend herêmên taxa Cenuûbî ya Bêrûtê (Dahiyê) hatin lidarxistin.
Li gor vê raporê, yek ji van merasîman li qada Kompleksa Îmam Mûçeteba (s.x) li herêma «San Tîrêz» hate lidarxistin û hejmarek ji zana, kesayetiyên civakî, malbatên şehîdan û komek ji niştecihan tê de amade bûn.
Ev merasîm bi xwendina ayetên ji Quran a Pîroz dest pê kir. Piştre Şêx Xelîl Rezq bi munasebeta Eşûrayê axaftinek kir û di berdewamiyê de, Seyid Elî Hecazî dest bi xwendina sîreya Îmam Huseyn (s.x) kir. Amadebûyî jî bi pêşkêşkirina nehî (şîîn) û merasîmên şînê yên edetî, beşdarî vê bûyera olî bûn.
Herwiha merasîmeke din ji bo pîrozkirina Eşûrayê li «Koma Zeynebê (s.x)» û qada Mizgefta Ebbas li herêma «Heyus-Silm» bi amadebûna komek beşdaran hate lidarxistin.
Merasîmeke din jî li «Baxçeyê Cineta Zeynebê (s.x)» li herêma «El-Kefa'at» hate lidarxistin û hejmarek ji bawermendan tê de amade bûn.
Dawiya peyamê
Etîket:
Lubnan
Hizbullahê Lubnanê
Başûrê Lubnanê
Lubnan
Şîiyên Lubnanê
Meha Muharremê
Your Comment