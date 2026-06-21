«Wezareta Perwerdeyê ya hikûmeta demkî ya Sûriyeyê, bawernameyên Rêveberiya Xweser bi fermî naskirin.»

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA - Li gorî raporta Kurdpressê, Wezareta Perwerdeyê ya Hikûmeta Demkî ya Sûriyeyê ragihand ku ew bawername û sertîfîkayên perwerdeyî yên ku ji aliyê Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê ve hatine dayîn, bi fermî nas dikin. Ev biryar di çarçoveya pêvajoya yekbûna sîstema perwerdehiya welat û rêkxistina rewşa yasayî ya xwendekarên herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê de hatiye girtin.
Li gorî nûçeya Ajansa Nûçeyan a Hawarê (ANHA), li ser bingeha raporta hatî belavkirin, Wezareta Perwerdeyê ya Sûriyeyê bi derxistina biryara hejmar 1617/943, mercên nû ji bo pejirandina bawernameyên xwendinê û beşdarbûna xwendekaran di azmûnên fermî de destnîşan kir. Ev biryar li ser bingeha madeyên yasaya hejmar 31 a sala 2024’an hatiye derxistin.
Wezareta Perwerdeyê tekez kir ku ev gava hanê, beşek ji pêvajoya berdewam a hevgirtin û avakirina sîstemeke perwerdehiyê ya yekbûyî li seranserê welat e; pêvajoyek ku piştî bicihanîna bernameya xwendinê ya yekbûyî ya dewleta Sûriyeyê li hemû parêzgehên welat dest pê kiriye.
Li gorî madeyên vê biryarê, ew xwendekarên ku berê li ser bingeha bernameyên perwerdehiyê yên Rêveberiya Xweser xwendine, dê tenê di salên xwendinê yên 2025-2026 û 2026-2027’an de destûrê wergirin ku di azmûnên fermî yên giştî de, di nav de qonaxa amadehiyê (lîseyê) û perwerdehiya bingehîn, beşdar bibin. Ev azmûn dê li gorî rêzikname û pîvanên neteweyî yên ku ji aliyê Wezareta Perwerdeyê ve hatine destnîşankirin, bên lidarxistin.
Her wiha li gorî madeya duyemîn a vê biryarnameyê, ew bawernameyên ku berê ji aliyê Rêveberiya Xweser ve hatibûn dayîn, li ser bingeha rêwerz û pîvanên ku ji aliyê Wezareta Perwerdeyê ve hatine pejirandin û rêziknameyên cihanînê yên heyî, dê bi fermî bên naskirin.
Wezareta Perwerdeyê tekez kir ku ev biryar ji bo cihanînê ji hemû dezgeh û beşên peywendîdar re hatiye şandin.
………….
Dawîya Nûçeyî/
Your Comment