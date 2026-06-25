Redkirina îdiaya ku di civîn û xwepêşandanan de dirûşma li dijî rejîma Amerîkayê û şewitandina alayê hatibe qedexekirin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Ku ji Navenda Agahdarkirina Desthilata Dadweriyê ve hatiye weşandin, piştî belavbûna nivîsek derewîn û bêbingeh di cîhana virtual de ku tê de hatibû gotin ku di civîn û xwepêşandanan de dirûşma li dijî rejîma Amerîkayê û şewitandina alaya Dewleta Yekbûyî ya Amerîkayê ya ku ew wek dewleteke terorîst tê binavkirin hatine qedexekirin, li ser daxuyaniya Desthilata Dadweriyê tê ragihandin ku ev naveroka behskirî bi tevahî derewîn û sexte ye.
Lêkolîn nîşan dide ku bingehê vê nûçesazîya derewîn medyayên dijber û dijî şoreşê ne, û ev cure sextekariyên bi çavkaniya xizmetên dijmin têne çêkirin û beşek ji şerê derûnî yê dijmin in.
Bi awayekî eşkere û bêguman, di derbarê vê mijarê de tu kiryara ku wek sûc hatibe diyarkirin nehatiye pêkanîn û qanûnek jî di vê derbarê de tune ye.
Dawiya peyamê.
Your Comment