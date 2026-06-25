Çavdêrê Mafên Mirovan ê Sûriyê:Heyeta TahrîrûşŞam veguhestina hêz û alavên bo sînorê Lubnanê zêde kir.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Çavdêrê Mafên Mirovan ê Sûriyê (SOHR) ragihand ku Heyeta TahrîrûşŞam (HTŞ) livînên leşkerî û kapasîteyên xwe li ber sînorên Lubnanê zêde kiriye û şandina hêz û alavên bo xalên stratejîk jî tund kirîye.
Li gorî rapora ku li malpera fermî ya SOHRê hatiye weşandin, ev livîn li deverên wekî derdora rojavayê Himsê, derdora Şamê û parêzgeha Tartûsê ya ku li ber sînorê Lubnanê ye, zêde bûne. Di vê raporê de hatiye gotin ku veguhestina hêz û alavan bi taybetî li herêma Quseyrê, Telkeleẍ, Şehîd Zebdanî û gundên sînorî yên Cerûd Qelemûnê hatiye komkirin.
Herwiha rapor destnîşan dikin ku li herêma Ekkarê ya nêzî sînorên bakurê Lubnanê jî livînên leşkerî hatine dîtin.
Çavdêrê Mafên Mirovan ê Sûriyê herwiha ragihand ku çekên giran û alavên leşkerî ji derdora rojhilatê Helebê bo xalên sînorî yên li derdora Himsê hatine veguhestin.
Li gorî vê saziyê, van tedbîran hewldanek ji bo xurtkirina hebûn û bicihkirina leşkerî li ber sînorên Sûriyê û Lubnanê nîşan didin.
Your Comment