Şêx Îsa Qasim: Baregehên leşkerî yên Amerîkayê amûrên serdestiyê ne

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x) – ABNA– Şêx Îsa Qasim, rêberê giyanî yê şîiyên Bahreynê, bi rexnekirina polîtîkayên Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (DYA), baregehên leşkerî yên Amerîkayê li welatên din wekî amûrek ji bo sepandina tesîr û serdestiyê binav kir û bang li miletan kir ku ji bo bidawîanîna hebûna van baregehan li axa xwe hewl bidin.
Ev olgirê Bahreynî di peyamekê de li ser toriya civakî ya X (berê Twitter) ragihand ku yek ji pirsgirêkên sereke yên Amerîkayê di têkiliya xwe bi welatên qels re ew e ku ew balyozxaneyên xwe ji wêdetirî saziyeke dîplomatîk dibîne û hewl dide ku wan wekî hikûmetên milet û dewletên mêvandar bi kar bîne; ne tenê wekî navendên ji bo afirandina têgihiştinê, çareserkirina nakokiyan û pêşxistina berjewendiyên hevpar.
Wî her wiha bi îşaretekê li hebûna leşkerî ya Amerîkayê li hin welatan, zêde kir: Wîşington îsrar dike ku baregehên xwe yên leşkerî ava bike, da ku wan wekî amûrek ji bo pêşvexistina armanc û şerên xwe bi kar bîne; ev kiryarek e ku dikare aramiya wan welatan bihejîne û wan bike bikeve nav encam û lêçûnên pevçûnên biyanî.
Şêx Îsa Qasim tekez kir: Amerîka ji danîna van baregehan sûd werdigire, lê welatên mêvandar rûbirûyê xetereyên ewlehiyê, ziyan û encamên aborî û civakî yên wê dibin.
Ev alimê şîî yê Bahreynî zêde kir: Miletên van welatan mafê wan heye ku ji hikûmetên xwe bixwazin ku bi hebûna van baregehan re dijî bikişin û ji bo bidawîanîna wê hewl bidin.
Wî di dawiyê de bang li civaka navneteweyî kir ku piştgirî bide miletên ku dixwazin baregehên leşkerî yên biyanî ji axa xwe derkevin.
.............
Dawiya peyamê/
Etîket:
Ayetullah Şêx Îsa Qasim
Amerîka
Your Comment