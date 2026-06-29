Nasîna kesayetiya mezin a rêberê şehîd ê şoreşê û girîngdaniya ku ew li ser yekîtiya misilmanan dida.

Li gor raporê Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (S.X) – ABNA –Naskirina kesayetiya zanistî, edebî, siyasî û yekîtiyê ya Rêberê Şehîd ê Şoreşa Îslamî di cîhana Îslamê de, bi girîngdanî li ser yekîtiya misilmanan û fetwaya dîrokî ya qedexekirina heqaretkirina sembolên Ehlî Sunnetê** Rêberê şehîd Ayetullah Seyîd Elî Xameneî (r.a) yek ji kesayetiyên herî navdar ên serdema nû ya cîhana Îslamê bû. Rûpelên zanistî, edebî, siyasî û yekîtî-afirîner ên wî ne tenê di Îrana Îslamî de, lê di hemû cîhana Îslamê de jî balê kişandiye û ji aliyê zanyar, ramanwer û gelên misilman ve hatiye nirxandin. Ew ne tenê wekî rêberê siyasî yê Komara Îslamî ya Îranê dihat nasîn, lê her weha wekî fêqîhekî ramanwer, edîbekî çandparêz û aladarê yekîtiya Îslamî xwedî cihêkî bilind bû.
Cihê zanistî û fikrî Rêberê şehîd ê şoreşê yek ji şagirtên navdar ên dibistanên fêqh û usûlê yên hawzeyên zanistî yên Qum, Meşhed û Necef bû. Wî gelek sal di warên hînkirinê, lêkolînê û şîrovekirina zanistên Îslamî de kar kir. Berhem û axaftinên wî di warên fêqhê, şîroveya Qur’ana Pîroz, ramana siyasî ya Îslamê, şaristaniya Îslamî û pirsgirêkên çandî de nîşan didin ku ew xwedî zanîna kûr û nêrînek şaristanî bû. Wî her dem li ser “Îslama pak a Muhammedî” rawestiya û misilmanan gazî vegera bo Qur’ana Pîroz, aqilmendiya olî û hişyariya Îslamî kir. Nêrîna wî ya şaristanî li ser Îslamê li ser rûmet û serbilindiya ummeta Îslamî, serxwebûna ji desthilatdariya biyanî û vejandina nasnameya hevpar a misilmanan ava bû.
Kesayetiya edebî û çandî Merhûm Ayetullah Xameneî, ji bilî cihê xwe yê zanistî û siyasî, kesayetiyek edebî û hezkirî ya çandê jî bû. Agahiya wî ya fireh li ser edebiyata farsî û erebî, hezkirina helbestê û berhemên edebî û girîngdaniya ku wî da hunera berpirsiyar, bû sedem ku di nav çîna çandî de jî cihêkî taybet wergire. Gotinên wî tijî ji vegotinên edebî, qur’anî û dîrokî bûn, û ev yek hêza bandora gotûbêja wî zêdetir dikir. Wî gelek caran çand bingeha serxwebûna neteweyan hesiband û li dijî êrîşên çandî û ji bo parastina nasnameya Îslamî bang kir.
Rola siyasî û rêbertiyê di cîhana Îslamê de Di dehsalên dawî de, Rêberê Şoreşa Îslamî wekî yek ji girîngtirîn rêberên dijî desthilatdariya mezin di cîhanê de hat nasîn. Piştgiriya domdar a wî ji gelê Filistînê, parastina bindestan, dijberiya Siyonîzma cîhanî û siyaseta desthilatxwaz a Amerîkayê bû sedem ku gelek gelên misilman wî wekî dengê rûmet û berxwedanê bibînin. Li gorî nêrîna wî, dijminên Îslamê her tim ji cudabûna navbera misilmanan sûd werdigirin. Ji ber vê yekê, yekîtiya ummeta Îslamî yek ji bingehên sereke yên ramana siyasî ya wî bû. ### Yekîtiya Îslamî; stratejiya bingehîn a ummetê Yek ji taybetmendiyên herî girîng ên rêbertiya Ayetullah Xameneî girîngdaniya domdar a wî li ser yekîtiya navbera Şîe û Sunnî bû. Wî nakokiyên mezhebî wekî pirsgirêkên ne bingehîn didît û bawer dikir ku dijminên Îslamê ji van nakokiyan ji bo lawazkirina ummeta Îslamî sûd werdigirin. Wî gelek caran got ku: > “Şîe û Sunnî du bira ne û endamên yek ummetê ne. Her gotinek ku bibe sedema cudabûnê, di xizmeta armancên dijminên Îslamê de ye.” Ji ber vê yekê, wî her dem gazî zanyar, ramanwer û medyayan kir ku rêzê ji hev bigirin û ji teşwîqkirina hestên mezhebî dûr bimînin.
Fetwaya dîrokî ya li dijî heqaretkirina sembolên Ehlu Sunnetê Yek ji gavên herî girîng ên yekîtî-afirîner yên Rêberê Şoreşê, derxistina fetwaya dîrokî ya qedexekirina heqaretkirina pîrozî û sembolên Ehlu Sunnetê bû. Ev fetwa piştî hin heqaretan li dijî sembolên Ehlu Sunnetê hat derxistin û li cîhana Îslamê dengdaneke mezin çêkir. Di vê fetwayê de hate gotin ku: > “Heqaretkirina sembolên birayên Ehlu Sunnetê, di nav de jî tawanbar kirina jinên Pêxember (s.a.w.), haram e.” Ev helwesta bi hişmendî ji aliyê gelek zanyarên Ehlu Sunnetê û ramanwerên cîhana Îslamê ve bi xêrhatin hate pêşwazîkirin, û gelek kesan ew wekî gavek girîng ji bo nêzîkbûna mezheban nirxand. Ev fetwa nîşan da ku parastina yekîtiya Îslamî û astengkirina fitneyên mezhebî yek ji bingehên ramana rêbertiya wî bû.
Yekîtiya misilmanan li dijî dijminê hevpar Îro cîhana Îslamê bi pirsgirêkên wekî tirsandinê ji Îslamê, tundrewî, dagirkeriya Siyonîstî, şerên niyabetî û planên kolonyalîstî re rû bi rû ye. Di van mercan de, Rêberê Şoreşa Îslamî yekîtiya misilmanan wekî tenê rêya rûmet û serkeftinê ya ummeta Îslamî didît. Wî gelek caran bal kişand ku: - Dijminê sereke yê misilmanan desthilatdariya cîhanî û Siyonîzm e. - Nakokiyên mezhebî divê nebibin sedema dijminatiya navbera misilmanan. - Yekîtî şertê bingehîn e ji bo avakirina şaristaniya nû ya Îslamî. Ji ber vê yekê, gotûbêja yekîtiya Îslamî di ramana wî de ne tenê şîarek siyasî bû, lê pêdiviyek olî, stratejîk û şaristanî bû.
Encam Kesayetiya zanistî, edebî, siyasî û yekîtî-afirîner a Ayetullah Xameneî bû sedem ku ew bibe yek ji rêberên herî bandordar ên serdema nû ya cîhana Îslamê. Girîngdaniya domdar a wî li ser yekîtiya misilmanan, parastina rûmeta ummeta Îslamî û derxistina fetwaya dîrokî ya qedexekirina heqaretkirina pîrozî û sembolên Ehlu Sunnetê, nimûneyek eşkere ya nêrîna hişmend û nêzîkkirinê ya wê fêqîh û rêberê şehîd bû. Îro ji her demê zêdetir, cîhana Îslamê hewceyê vegera bo çanda biratiyê, hevdilî û yekîtiyê li dijî dijminên hevpar e; rêyek ku Rêberê Şoreşa Îslamî her tim li ser wê rawestiya û wê wekî mifteya rûmet û pêşketina ummeta Îslamî didît.
………………..
Dawiya Peyamî
Mamosta Abid Naqibî
Your Comment