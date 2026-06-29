Nebîh Berî: Lihevkirina Waşingtonê ji Lihevkirina 17'ê Gulanê bi dehan caran xerabtir e û dê neyê bicîhanîn

Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beyt (AS) – ABNA – Nebîh Berî di hevpeyivînekê de bi rojnameya "El-Exbar" re, bi îşareta nerazîbûna xwe ji lihevkirina dawî re, got: Ev lihevkirin komek "ferman" e û "ji lihevkirina 17'ê Gulanê deh caran xerabtir" tê hesibandin. Wî piştrast kir ku her danûstandinek bi rejîma siyonîst re divê li ser bingehên neteweyî yên domdar, wek vekişîna tevahî ya dagirkeran ji axa Lûbnanê, rawestandina êrîşan, azadkirina girtiyan û vegerandina niştecîhên başûr bo malên xwe, were kirin û divê ev daxwaz neyên girêdan bi mercên siyasî û ewlehiyê ve.
Serokê Parlamentoya Lûbnanê bi hişyariya li ser encamên navxweyî yên vê lihevkirinê got: Xetereya sereke tenê bi bendên wê yên siyasî ve sînordar nabe, belkî îhtîmala afirandina qelişîn û fîtnê ya navxweyî û kişandina Lûbnaniyan ber bi lihevderketinê ve, mezin ê xetere ye ku di dawiyê de dê bi kêrî rejîma siyonîst were. Wî diyar kir ku wezîrên Tevgera Emel heke ev lihevkirin li meclisa wezîran (kabîneyê) were pêşkêş kirin, dê beşdarî rûniştinê bibin û dijberiya xwe bi riyên qanûnî û siyasî ragihînin û di heman demê de piştrast kir: "Ev lihevkirin dê neyê bicîhanîn."
Berî her wiha rêya rastîn a tenê ji bo vegerandina mafên Lûbnanê û mecbûrkirina rejîma siyonîst bo derketina tevahî ji herêmên dagîrkirî, wekî prosesa danûstandinên di navbera Amerîka û Komara Îslamî ya Îranê de destnîşan kir û zêde kir ku her hewlek ji bo veqetandina dosyeya Lûbnanê ji vê prosesê û berê xwe danîn ber danûstandinên serbixwe yên bi rejîma siyonîst re li ser mercên Waşington û Tel Abîbê, dê tenê bibe sedema dirêjbûna dagirkeriyê û ferzkirina rasteqînên nû li ser Lûbnanê.
Wî di beşeke din ya axaftina xwe de, ragihandinên belavbûyî yên derbarê îhtîmala ji kar avêtina fermandarê artêşa Lûbnanê, General Rûdolf Hîkel, red kir û got: "Tu kes nebe ku bi mijara ji kar avêtina fermandarê artêşê re bileyize û bi artêşê re bilîze." Berî artêşê wekî xeta sor û yek ji hêmanên sereke yên aramî û parastina aştiya navxweyî ya Lûbnanê binav kir û bi îşareta daxuyaniya xwe ya dawî ya derbarê xetereya fîtnê de, piştrast kir ku lihevkirina Waşingtonê gefek e li hember yekîtiya neteweyî ya Lûbnanê û hişyariya li ser "fîtnê" asta herî bilind a hişyariya siyasî ye li hember vê lihevkirinê.
.........
Dawiya peyamê
Etîket:
- Lubnan
- Hizbullaha Lubnanê
- Başûrê Lubnanê
- Lubnan
- Peymana di navbera Lubnan û Îsraîlê de
Your Comment