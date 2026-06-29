50 otobêsên Şaredariya Şîrazê ji bo veguhastina welatiyan ber bi merasîma teşyîa Qaid ve hatin tayînkirin.

Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beyt (AS) – ABNA –Ji Farsê, Mihemed Hesen Esedî ji pêşkêşkirina projeyek qanûnî ya bi lezgîniya du qonaxan (du fûrî) bo Şûraya Îslamî ya Bajarê Şîrazê ji bo beşdariya berfireh a şaredariyê di lidarxistina merasîmên pîrozkirin û veşartina (têşîî) Şehîdê Ummetê re ragihand û got: Peydakirina 50 wesayîtên otobusê, sazkirina konên xizmetguzariyê, ji nû ve xemilandina bajarî û piştgiriya merasîmên pîrozkirinê, girîngtirîn xalên vê projeyê ne.
Wî bi spasdariya ji helwesta berfireh û coşdar a gel di merasîmên şînbûna (şîna) Seyîd û Serdarê Şehîdan, Hazret Ebâ Abdiłlah El-Huseyn (S) de, got: Gelê Şîrazê dîsa car bi amadebûna xwe ya peşkeş di merasîmên şînbûnê de, evîn û dilsoziya xwe ji Ehlê Beyt (S) re nîşan da. Ji endamên Şûraya Îslamî ya Bajarê, rêveberên şaredariyê, xwediyên medyayê û hemî kesên ku di lidarxistina van merasîman de hevalbûn, bi samîmî spas dikim.
Şaredarê Şîrazê bi îşareta avakirina staya parêzgehê ya lidarxistina merasîma veşartina Şehîdê Ummetê zêde kir: Di civînên ku li ser parêzgeh, fermandarî û Şûraya Hevrêziyê hatibûn lidarxistin, berpirsyariya dezgehên cihêreng ji bo lidarxistina herî peşkeş a vê merasîmê hat diyarkirin û şaredariya Şîrazê jî di beşên cuda de karmendiyên xwe girtine ser xwe.
Wî berdewam kir: Ji bo vê mebestê, projeyek qanûnî ya bi du lezgîniyan (du fûrî) ji Şûraya Îslamî ya Bajarê re hat pêşkêşkirin da ku tedbîrên pêwîst di kêmtirîn demê de bên bicîhanîn. Ev proje ji peydakirina nêzîkî 50 wesayîtên otobusê ji bo şandina zeyaran (heciyan), sazkirina konên xizmetguzariyê, ji nû ve xemilandina bajarî, sazkirina hêmanên bîranînê (êlman) û beşdarbûna di lidarxistina merasîmên pîrozkirin û bîranînê de pêk tê ku di rojên pêş de li Rûmeta Mubarek a Hazret Şahçerax (S) bê rawestan dê werin lidarxistin.
Esedî bi gotina ku ji bo tevahiya parêzgeha Farsê 285 wesayîtên otobusê hatine pêşbînîkirin, got: Li gorî paya fermandarî ya parêzgeha Şîrazê, peydakirina nêzîkî 50 wesayîtên otobusê kete ser milê şaredariya Şîrazê. Mesrefa her wesayîtê ji bo sê heta çar rojan di navbera 100 heta 150 mîlyon tûmen de tê texmînkirin û ji ber tengasiya demê, pêwîst e ku bi leza herî zêde desthilatdarî (îtbariyat) yên pêwîst bên peydakirin.
Wî piştrast kir: Fersendeke mezin heta dema şandina karwanan nemaye û divê di dema kurt a mayî de, hevrêziyên pêwîst ji bo îmzekirina peymanê, peydakirina wesayîtan û amadekirina xizmetan bêne kirin da ku zeyar bê pirsgirêk beşdarî merasîma veşartinê bibin.
Şaredarê Şîrazê bi îşareta bernameyên din ên şaredariyê destnîşan kir: Ji bilî şandina karwanan, konên xizmetguzariyê dê li cihên hatine diyarkirin werin danîn û ji nû ve xemilandina berfireh a bajarî jî li gorî vê boneyê (minasibetê) dê were kirin da ku bajarê Şîrazê ji bo lidarxistina merasîmên pîrozkirinê amade be.
Esedî di dawiyê de ji endamên Şûraya Îslamî ya Bajarê xwest ku bi berçavgirtina lezgîniya mijarê, projeya pêşkêşkirî di kêmtirîn dema mimkun de binirxînin û peyman bikin da ku şaredarî bikaribe karmendiyên xwe yên hatiye sipartin bi zêdetirîn hêz û li gorî şan û rûmeta gelê welatparêz (wilayetmedar) yê Şîrazê bi cih bîne.
……………….
Hec Qehyarî
Etîket: Şaredarê Şîrazê, Qaidê Ummetê, Veşartina (Têşîî) Îmamê Şehîd
Your Comment