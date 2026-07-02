«Ji soza vekişînê heta avakirina derbasgehên leşkerî; rejîma siyonîst ji bo başûrê Libnanê çi planan datîne?»

Li gorî raporta Ajansa Navneteweyî ya Ahlulbeytê (EBNA) – digel ku lihevkirina di navbera rejîma siyonîst û Libnanê de li ser derketina leşkerên siyonîst ji herêmên ceribandinê yên li başûrê Libnanê tekez dike, rojnameya îbranî “Yedioth Ahronoth” bi veguhestina ji “Binyamîn Netanyahu” serokwezîrê rejîma siyonîst raport daye ku artêşa vê rejîmê dê hîn jî li vê herêmê bicihbûna xwe bidomîne.
Li gorî raporta şebekeya El-Cezîre, Netanyahu ji bo berdewamiya hebûna hêzên leşkerî yên siyonîst li tişta ku jê re dibêjin “herêma ewle” li başûrê Libnanê, îdîa kiriye ku armanca vê karê pêşîgirtina li çêkirina tunelan ji aliyê Hizbullahê ve ye ji bo ketina nav sînorên bakurê axa dagirkirî. Herwiha wî ragihandiye ku Îran ji bo cîbicîkirina derketina rejîma siyonîst ji başûrê Libnanê li gorî yadnameya têgihiştinê (têgihiştinname) ya bi Washingtonê re, fişarê dike.
Ev daxuyanî li gel gotinên “Yisrael Katz” wezîrê şer ê rejîma siyonîst hevdeng in. Ew jî tekez kiriye ku artêşa rejîma siyonîst heta dema ku pêwîst be, dê li herêmên ewlehiyê yên Libnan, Sûriye û Kerta Xezeyê bimîne, bêyî ku demeke diyar ji bo derketinê pêşkêş bike.»
Xalên girîng ên vê analîzê:
- Guherîna di Têgihîştina “Lihevkirinê” de: Netanyahu hewl dide lihevkirineke ku divê bibe sedema “vekişînê”, wekî destûrnameyek ji bo “hebûna domdar” nîşan bide. Ev dubendiyeke siyasî ya mezin e; ji bo Beyrûtê lihevkirin tê wateya derketina Îsraîlê, lê ji bo Tel Avivê tê wateya rewakirina hebûna leşkerî li wir.
- Berfirehkirina Sînorên “Parastinê”: Gotinên Katz ên derbarê Libnan, Sûriye û Xezzeyê, nîşaneya xwesteka Îsraîlê ya ji bo avakirina “herêmên buffer” (herêmên parastinê) li derveyî sînorên xwe yên fermî ne. Ev tê wê wateyê ku ew dixwazin xaka welatên cîran wekî “xeta yekem a berevaniyê” bi kar bînin.
- Rola Marco Rubio: Beşdariya Wezîrê Derve yê nû yê Amerîkayê di vê navbeynkariyê de, nîşan dide ku rêveberiya nû ya Amerîkayê dixwaze bi awayekî zêdetir “pragmatîk” (kirdarî) li ser dosyeya Libnanê bandorê bike, lê xuya ye ku encama vê navbeynkariyê hîn jî bi berjewendiyên ewlehiyê yên Îsraîlê ve girêdayî ye.
Ev rewş, nakokiyeke mezin di navbera peymanên dîplomatîk û pratîkên leşkerî de derdixe holê. Ma hûn dixwazin li ser bandora van daxuyaniyan li ser helwesta Hizbullahê an jî rewşa navxweyî ya Libnanê kûrtir bisekinin?
Îdiayên Netanyahu
«Netanyahu di daxuyaniyên xwe yên ji bo vê rojnameyê de, berdewamiya dagirkirina beşên başûrê Libnanê bi destpêkirina qonaxeke nû ya têkiliyên bi Beyrûtê re girê da û îdîa kir ku hikûmeta wî dê hemû hewlên xwe bide da ku bigihîje peymaneke aştiyê di navbera her du aliyan de.
Di nîşaneke berdewamiya hebûna meydanî ya rejîma siyonîst de, artêşa vê rejîmê dergehên derbasbûnê di navbera tişta ku jê re dibêjin “herêma zer” û herêma sînorî ya başûrê Libnanê de çêkirine. Ev pêngaveke ku hevdem digel berdewamiya hebûna leşkerî ya rejîma siyonîst li nav axa Libnanê pêk hatiye.
Xeta Zer, xetek e ku rejîma siyonîst di dema êrîşa xwe ya dawî ya bo ser başûrê Libnanê de çêkiriye û jê re dibêje “kembera ewlehiyê”. Ev xet di hinek cihan de ji sînorê axa dagirkirî heta nêzî 10 kîlometreyan di kûrahiya axa Libnanê de dirêj dibe.
Ajansa fermî ya Lubnanê (NNA) ragihand ku artêşa rejîma siyonîst dergehên derbasbûnê di navbera herêma zer, herêma sînorî û herêma başûrê çemê Lîtaniyê de çêkirine, lê hûrgiliyên zêdetir li ser hejmar, cih an jî xisleta van dergehan eşkere nekir.»
Pêngavên rejîma siyonîst li başûrê Libnanê
«Di heman çarçoveyê de, ajansa Libnanê ragihand ku hêzên leşkerî yên siyonîst dest bi wêrankirina rêyan kirine, bi taybetî rêya di navbera herêma “Hamûl” heta bajarokê “Naqûre” û dûre "Eyta El-Şeb"ê, herwiha daran kevin ên her du aliyên vê rêyê jî birîne.
Li gorî vê raporê, leşkerên siyonîst herwiha gelek malên li herêma “Beyt Yahûn-Hadasa” teqandine û malên din jî li bajarokê “Teyrî” ya li herêma "Bint Cebayl"ê wêran kirine.»
Analîzek kurt li ser van agahiyan:
Van çalakiyên ku hûn behs dikin (çêkirina “xeta zer”, dergehên leşkerî, û wêrankirina binesaziyê), ne tenê çalakiyên taktîkî ne, belkî xwedî maneyên stratejîk ên kûr in:
- Guherîna Erdnîgarî (Demografîk û Cografîk): Wêrankirina xaniyan û birîna daran, bi taybetî li ser rêyên sereke, ji bo çêkirina “herêmeke vala” (no-man’s land) ye da ku kontrolkirina sînor hêsantir bibe û her cure çalakiyên gerîlayî werin astengkirin.
- Sîstemîzekirina Dagirkeriyê: Çêkirina dergehan di navbera herêmên cuda de (zer, sînorî, lîtaniyê) nîşan dide ku Îsraîl vê axê ne wekî qadeke şer, lê wekî parçeyek ji “sîstema ewlehiya hundirîn” a xwe dibîne.
- Nakokiya di navbera Siyaset û Meydanê de: Dema Netanyahu behsa “aşitiyê” dike, artêşa wî bi awayekî mekanîkî û fizîkî axa Libnanê “paqij” dike û qut dike. Ev dubendî nîşan dide ku plana Îsraîlê li ser “rastiya meydanî” (fait accompli) hatiye avakirin, ne li ser danûstandinên aştiyane yên wekhev.
Serdana Netanyahu û Katz bo Başûrê Libnanê
«Van kiryaran hevdem digel serdana serokwezîrê rejîma siyonîst Binyamîn Netanyahu bi hevrêtiya wezîrê şer Yisrael Katz bo deverên başûrê Libnanê pêk hatin; deverên ku rejîma siyonîst dagir kirine û jê re dibêje “kembera ewlehiyê”.
Ev yekem serdana Netanyahu bo deverên dagirkirî yên Libnanê ye piştî lihevkirina ewlehiyê ya di navbera rejîma siyonîst û dewleta Libnanê de. Lihevkirinek ku roja înê ya borî bi navbeynkariya Amerîkayê hatibû bidestxistin û li gorî wê, tê payîn ku rejîma siyonîst du herêmên başûrê Libnanê radestî artêşa Libnanê bike.
Di dema şerê rejîma siyonîst li dijî Libnanê de, ji meha Adarê ve heta niha, zêdetirî çar hezar libnanî şehîd bûne û zêdetirî milyonek kes jî bûne penaber (aware).»
Tawanbarkirin li ser daxuyaniyên xapîner
«Ji aliyekî din ve, Gadi Eisenkot, serokê berê yê erkana artêşa rejîma siyonîst û rêberê partiya opozîsyonê “Yashar”, êrîşeke tund bir ser Binyamîn Netanyahu û ew tawanbar kir ku bi îdiayên derbarê xwedîbûna Îranê ya bombeya atomê, raya giştî ya rejîma siyonîst tirsandiye.
Rojnameya “Yedioth Ahronoth” ji zimanê Eisenkot ragihand ku wî di konferansekê de li navenda axa dagirkirî gotiye: “Netanyahu daxuyaniyên xapîner dane. Îranê tu carî bombeya atomê nebûye. Ew ji bo tirsandina raya giştî ya Îsraîlê, îdiayên derewîn çêdike.”
Ev daxuyanî amaje ne bi gotinên Netanyahu yên di hevpeyvîna bi kanala 14’an a rejîma siyonîst de, di êvara sêşemê de. Li wir wî îdîa kiribû ku wî du caran êrîşî Îranê kiriye da ku rejîma siyonîst ji têkçûna bi bombeyên atomî yên Îranê rizgar bike.
Eisenkot ku ji sala 2015 heta 2019 serokatiya erkana artêşa rejîma siyonîst dikir, roja sêşemê ragihandibû ku ew dixwaze ji bo postê serokwezîriya vê rejîmê bibe namzet.»
Analîza kurt a vê rewşê:
Vê agahiyê du mijarên krîtîk anîne pêş:
- Siyaseta Navxweyî û “Kartên Şer”: Tawanbarkirina Eisenkot nîşan dide ku di nava siyaseta Îsraîlê de nakokiyeke mezin li ser karanîna mijara “Îranê” û “bombeya atomê” heye. Netanyahu hewl dide bi hênceta “gefên atomî” hebûna xwe ya leşkerî li Libnanê û êrîşên xwe yên herêmî rewa bike, lê opozîsyon vê yekê wekî “xapandina raya giştî” dibîne da ku desthilata xwe dirêj bike.
- Dubendiya di navbera Lihevkirin û Çalakiyên Meydanî de: Serdana Netanyahu bo “kembera ewlehiyê” di heman hefteyê de ku wî li ser “radestkirina herêman” lihevkirinek îmze kiriye, nîşan dide ku ew hewl dide hem piştgiriya Amerîkayê (bi rêya peymanê) bistîne û hem jî destkeftiyên leşkerî yên li ser erdê (bi rêya hebûna leşkerî) biparêze.
............................
Dawiya peyamê
Etîket:
- Rejîma Siyonîst
- Lubnan
- Başûrê Lubnan
- Benyamîn Netanyahu
- Artêşa rejîma Siyonîst
Your Comment